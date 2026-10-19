Xót xa: Mẹ nhảy xuống kênh cứu con gái 6 tuổi, cả 2 mẹ con tử vong

Ngày 18/10, thông tin từ UBND xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai mẹ con trong vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 17/10, tại khu vực kênh Bắc, đoạn qua thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn, cháu Q.B.T. (6 tuổi) không may ngã xuống kênh. Phát hiện sự việc, chị P.T.T. (32 tuổi) lập tức nhảy xuống cứu con. Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh, cả hai mẹ con bị cuốn trôi, mất tích.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công Lý

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động xe cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Nguyệt Ấn tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 22h ngày 17/10, thi thể người mẹ được tìm thấy. Đến rạng sáng 18/10, thi thể cháu bé cũng được tìm thấy và đưa lên bờ.

Theo chính quyền xã Nguyệt Ấn, thời điểm xảy ra vụ việc, chồng chị T. đang đi làm ăn xa tại tỉnh Hưng Yên. Gia đình còn có một người con gái sinh năm 2018. Địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình gặp nạn.

Vụ việc là mất mát đau lòng đối với gia đình và người thân, đồng thời là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước tại các tuyến kênh, mương thủy lợi, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý giám sát trẻ em và bảo đảm an toàn khi sinh sống, đi lại tại khu vực gần sông, hồ, kênh, mương.