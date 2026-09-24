Xót xa hành động của NSƯT Hoài Linh trước bàn thờ Chí Tài

Nhân dịp giỗ Tổ sân khấu 12/8 âm lịch, NSƯT Hoài Linh có cuộc hội ngộ cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết. Đáng chú ý, một khoảnh khắc của nam danh hài trước bàn thờ cố nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều người xúc động, xót xa khi chứng kiến tình bạn tri kỷ vẫn được Hoài Linh gìn giữ sau nhiều năm.

Theo đó, trong không gian tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài, NSƯT Hoài Linh đã cầm micro hướng về phía bàn thờ người bạn thân. Phía sau là ca khúc Nhỏ Ơi - một trong những ca khúc từng được cố nghệ sĩ Chí Tài thể hiện khi còn sinh thời. Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến những người có mặt không khỏi xúc động.

Hoài Linh cầm micro hướng về bàn thờ của cố nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh chụp màn hình TikTok Tìm Xô.

Không cần một lời chia sẻ dài, hình ảnh NSƯT Hoài Linh đứng trước bàn thờ Chí Tài, cầm micro và lặng lẽ hướng về người bạn tri kỷ khiến nhiều khán giả chạnh lòng. Bởi với những người từng chứng kiến chặng đường gắn bó của cả hai, Chí Tài không chỉ là một đồng nghiệp mà còn là người bạn thân thiết, cùng Hoài Linh tạo nên nhiều dấu ấn trên các sân khấu hài kịch trong và ngoài nước.

Từ những năm tháng cùng đứng chung sân khấu, đi diễn xa nhà đến những lần xuất hiện bên nhau trong các chương trình, Hoài Linh và Chí Tài từng được khán giả yêu mến bởi sự ăn ý và tình bạn đặc biệt. Sau khi Chí Tài qua đời, những khoảnh khắc Hoài Linh nhắc nhớ hoặc thể hiện tình cảm dành cho người bạn quá cố luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Khoảnh khắc mới đây cũng vậy. Giữa dịp giỗ Tổ sân khấu, khi nhiều nghệ sĩ hội ngộ và cùng hướng về cội nguồn nghề nghiệp, NSƯT Hoài Linh lại dành một khoảng lặng để nhớ về người bạn đã đi xa. Đặc biệt, việc lựa chọn ca khúc từng được Chí Tài thể hiện càng khiến hình ảnh này trở nên nhiều cảm xúc.

Hoài Linh và Chí Tài là những người bạn tri kỷ, đồng hành cùng nhau từ các sân khấu trong nước đến hải ngoại.

Bên dưới những khoảnh khắc được chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước tình bạn giữa NSƯT Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài. Không ít người cho rằng thời gian có thể khiến nhiều thứ thay đổi, nhưng những kỷ niệm về một người bạn tri kỷ vẫn được giữ lại theo cách rất riêng.

Với Hoài Linh, Chí Tài có lẽ không chỉ là một phần ký ức của những sân khấu hài năm nào mà còn là người bạn đã đồng hành trong một chặng đường dài của cuộc đời và sự nghiệp. Vì thế, giữa ngày giỗ Tổ, hình ảnh nam danh hài đứng trước bàn thờ người bạn quá cố, cầm micro và hướng về ca khúc quen thuộc càng khiến khán giả thêm trân trọng một tình bạn đã đi qua năm tháng.

Với Hoài Linh, Chí Tài có lẽ không chỉ là một phần ký ức của những sân khấu hài năm nào mà còn là người bạn đã đồng hành trong một chặng đường dài của cuộc đời và sự nghiệp.