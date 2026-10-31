Xót xa hàng ngàn cây phi lao chết khô dọc bờ biển Quảng Ngãi

Những hàng cây chưa kịp xanh đã chết khô

Hơn một tháng trước, khi chứng kiến những hàng phi lao được trồng dọc bờ biển Nghĩa An, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hữu Duy từng nghĩ chẳng bao lâu nữa, khu vực này sẽ có thêm một dải cây xanh ven biển.

Hàng ngàn cây phi lao được kỳ vọng tạo vành đai xanh chắn gió, giữ cát, chống sạt lở bờ biển Nghĩa An, xã An Phú nay lần lượt khô héo.

Vậy mà chỉ sau thời gian ngắn, những cây phi lao cao hơn một mét lần lượt khô héo. Dọc tuyến đường bê tông sát biển, màu xanh gần như biến mất, thay vào đó là những hàng cây trơ thân, không còn sức sống.

Theo ông Duy, việc trồng cây được nhiều đơn vị, đoàn thể địa phương thực hiện khi mùa mưa bắt đầu. Với loại cây vốn quen thuộc ở vùng ven biển, ông không nghĩ tỷ lệ chết lại cao đến vậy.

Ông cho rằng thời tiết có thể là một nguyên nhân, nhưng cũng không loại trừ khả năng gió biển khiến cây mới trồng bị lay gốc, khó bén rễ. Dù nguyên nhân là gì, việc hàng ngàn cây chết chỉ sau hơn một tháng vẫn khiến ông tiếc nuối.

Người dân xót xa khi nhìn những hàng phi lao chết khô.

Cũng thường xuyên qua lại khu vực này, ông Nguyễn Văn Minh không khỏi xót xa khi nhìn những hàng phi lao chết khô.

Theo ông Minh, phi lao không phải loại cây quá khó trồng. Nếu được chăm sóc phù hợp, nhất là trong mùa mưa, cây có thể phát triển tốt. Bởi vậy, ông rất bất ngờ khi cả một khu vực trồng cây rộng lớn chỉ còn lác đác vài cây sống sót.

“Nhiều cây được trồng đã có chiều cao hơn một mét, nếu sống sót sẽ thành một rừng phi lao rất đẹp. Chắc do nắng nóng nên cây không chịu nổi”, ông Minh nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc bờ biển Nghĩa An, những hàng phi lao được trồng nối tiếp nhau trên nhiều đoạn đường đã chết gần như toàn bộ.

Nhiều thân cây đã khô quắt, không ít cây vẫn còn nguyên bọc nilon ở phần gốc.

Cây được trồng với mật độ khá dày, có cọc chống và dây cố định. Tuy nhiên, nhiều thân cây đã khô quắt, giòn đến mức có thể bẻ gãy bằng tay. Đáng chú ý, không ít cây vẫn còn nguyên bọc nilon ở phần gốc. Cả một dải cây xanh được kỳ vọng góp phần bảo vệ bờ biển, tạo cảnh quan nay chỉ còn những thân cây trơ trọi.

Chờ mùa mưa mới trồng, vì sao cây vẫn chết?

Điều đáng nói, việc trồng hàng ngàn cây phi lao tại bờ biển Nghĩa An không được thực hiện ngay khi tiếp nhận cây tài trợ. Chính quyền địa phương đã chủ động lựa chọn thời điểm xuống giống nhằm hạn chế rủi ro.

Ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết một doanh nghiệp đã tài trợ cho địa phương 5.000 cây xanh, gồm 4.000 cây phi lao và 1.000 cây sao đen. Do tiếp nhận cây vào mùa nắng nóng, địa phương lo ngại cây khó thích nghi nếu đưa ra trồng ngay.

Vì vậy, số cây này được gửi cho công ty môi trường đô thị tiếp tục chăm sóc, chờ cây lớn hơn và thời tiết chuyển sang mùa mưa mới triển khai trồng.

Cả một dải cây xanh được kỳ vọng góp phần bảo vệ bờ biển, tạo cảnh quan nay chỉ còn những thân cây trơ trọi.

Khoảng một tháng trước, khi những cơn mưa bắt đầu xuất hiện, hàng ngàn cây phi lao được đưa về trồng dọc bờ biển Nghĩa An, với sự tham gia của nhiều đơn vị, đoàn thể. Sau khi trồng, mưa kéo dài nhiều ngày. Đây là điều kiện khiến địa phương kỳ vọng cây sẽ nhanh chóng bén rễ, phát triển. Thế nhưng, kết quả lại trái ngược hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, trong số cây được tài trợ, 1.000 cây sao đen hiện sinh trưởng tốt. Riêng phi lao, phần lớn đã chết, chỉ còn một số ít cây sống sót.

Về nguyên nhân, ông Xôn cho rằng có thể cây đã bị sốc do thay đổi đột ngột môi trường sinh trưởng.Trong thời gian được chăm sóc tại công ty môi trường đô thị, cây sử dụng nguồn nước ngọt. Khi chuyển ra bãi biển Nghĩa An, cây phải thích nghi với điều kiện đất nhiễm mặn và nguồn nước khác biệt.

Việc đưa cây xuống trồng ngay mà chưa có thời gian thích ứng với môi trường mới có thể khiến cây bị ảnh hưởng, dẫn đến chết hàng loạt. Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu của địa phương.

Trước thực trạng này, xã An Phú dự kiến trồng thử nghiệm thêm 1.000 cây phi lao để theo dõi khả năng sinh trưởng. Nếu cây sống và phát triển tốt, địa phương sẽ tiếp tục trồng bổ sung.

Di Linh