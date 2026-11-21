Xót xa cảnh công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương (tỉnh Phú Thọ) cỏ dại dài cả mét, không được chăm sóc, sửa chữa. .

Ghi nhận tại công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương cho thấy, toàn bộ khuôn viên đang rơi vào tình trạng nhếch nhác, thiếu sự chăm sóc. Thảm cỏ tự nhiên phát triển lộn xộn, phủ kín những khoảng đất trống, khiến không gian công cộng mang dáng vẻ hoang hóa.

Cỏ dại mọc dày đặc hai bên lối đi, nhiều đoạn cao cả mét, lấn sát vào phần đường lát gạch.

Các lối đi, cỏ, cây dại mọc tự nhiên khiến lối đi trở nên chật hẹp, mất đi sự thông thoáng vốn có.

Đáng chú ý, tình trạng xuống cấp còn thể hiện rõ tại khu vực nền quảng trường. Nhiều vị trí gạch lát bị nứt vỡ, bong bật, tạo thành những khoảng trống lớn trên mặt nền. Có vị trí các viên gạch vỡ thành nhiều mảnh, lộ phần đất bên dưới. Một số điểm nền gạch không còn bằng phẳng, tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã đối với người đi bộ, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Tại khuôn viên công viên còn xuất hiện tình trạng đèn chiếu sáng bị hư hỏng, tháo bỏ và vứt chỏng chơ trên mặt đất.

Thay vì là nơi sinh hoạt, vui chơi, thư giãn của cộng đồng, công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương lại mang dáng vẻ của một công trình bị bỏ mặc trong thời gian dài. Ông Nguyễn Quang Anh, người dân xã Tam Dương phản ánh, khi công trình hoàn thành, người dân vui mừng, phấn khởi vì có thêm địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tập thể dục và tổ chức các chương trình văn hóa. Nhưng sau vài năm đưa vào sử dụng, quảng trường đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, khiến người dân e ngại khi đến đây.

“Việc duy trì cảnh quan công viên, quảng trường không phải là công việc chỉ thực hiện một lần mà cần được tiến hành thường xuyên. Nếu thiếu công tác quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng, những hư hỏng nhỏ có thể tiếp tục lan rộng, khiến công trình ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng. Gây lãng phí tiền của nhà nước”, ông Anh nói.

Cùng chung nỗi băn khoăn, bà Trần Thị Quyên, người dân xã Tam Dương cho biết, công viên, quảng trường từng là nơi sinh hoạt cộng đồng khi mới được xây dựng. Tuy nhiên, đến nay, công trình đã xuống cấp, hoang hóa, không được chăm sóc. “Người dân mong muốn công viên được chăm sóc để trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng”, bà Quyên nói.

Người dân xã Tam Dương kỳ vọng công trình sẽ được chỉnh trang, duy tu để lấy lại diện mạo sạch đẹp, khang trang, thực sự trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng thay vì tiếp tục rơi vào cảnh hoang hóa, nhếch nhác.