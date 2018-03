Xót xa chuyện em trai tự đào huyệt chôn xác chị trong nhà

Do không không có tiền lo hậu sự nên người em trai đã tự đào huyệt chôn cất người chị gái ngay dưới gầm giường. Vụ việc đã được Công an TP Tuy Hòa phát hiện, người dân xung quanh đã giúp đỡ để người nhà tìm được chỗ an táng.