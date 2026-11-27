Mới đây, thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư máu khiến đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ, xen lẫn bàng hoàng. Vốn được biết đến với hình ảnh một cô gái năng động, vui vẻ, thường xuyên mang tiếng cười đến cho khán giả thông qua những sản phẩm sáng tạo trên mạng xã hội, việc nữ YouTuber tiết lộ mắc bệnh hiểm nghèo khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư máu khiến nhiều người xót xa.

Trong chia sẻ về tình hình sức khỏe của bản thân, Hậu Hoàng cho biết cô đang cảm thấy hoang mang, lo lắng trước những điều sắp phải đối mặt trong hành trình điều trị bệnh. Những tâm sự của nữ YouTuber nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp trong làng giải trí.

Đáng chú ý, Hari Won - bà xã Trấn Thành cũng để lại lời nhắn nhủ dành cho Hậu Hoàng. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Cố lên em nhé!". Dù chỉ vỏn vẹn 4 chữ, chia sẻ của Hari Won phần nào cho thấy sự quan tâm, tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho đàn em trước biến cố sức khỏe.

Chia sẻ của vợ Trấn Thành - Hari Won sau thông báo mắc ung thư máu của Hậu Hoàng.

Bên cạnh bà xã Trấn Thành, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả cũng gửi lời động viên đến Hậu Hoàng, mong nữ YouTuber giữ vững tinh thần, có thêm sức mạnh để đối diện với những thử thách phía trước.

Hậu Hoàng là một trong những nhà sáng tạo nội dung được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Cô ghi dấu ấn thông qua loạt MV nhạc chế với nội dung gần gũi, hài hước, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh đó, sự duyên dáng, tính cách vui vẻ của Hậu Hoàng khi tham gia các chương trình truyền hình cũng giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.

Hậu Hoàng là một trong những nhà sáng tạo nội dung được đông đảo khán giả trẻ yêu mến.

Từng mang đến tiếng cười cho hàng triệu khán giả, giờ đây, Hậu Hoàng đang nhận lại tình yêu thương và những lời động viên từ chính những người đã đồng hành cùng cô suốt thời gian qua. Nhiều khán giả hy vọng quá trình điều trị của nữ YouTuber sẽ diễn ra thuận lợi, mong sớm được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hậu Hoàng một lần nữa.