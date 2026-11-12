Xót xa cầu thủ 22 tuổi chết trên sân tập, vừa kết hôn chưa lâu

Cầu thủ trẻ Wanis Honsor, 22 tuổi, qua đời hôm thứ Tư (11/11, giờ địa phương) sau khi bị ngừng tim trong lúc tập luyện cùng CLB Saint-Denis tại đảo Réunion.

Trước khi qua đời, anh từng thi đấu cho một số CLB tại Pháp. Sáng thứ Tư, Saint-Denis FC, đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Réunion thuộc hệ thống bóng đá các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, thông báo tin buồn trong một tuyên bố với sự đau xót sâu sắc.

CLB thừa nhận toàn đội đã bị sốc và suy sụp trước sự ra đi của cầu thủ này. Sự ra đi của Honsor càng bi thương khi anh vừa mới kết hôn.

Thông báo của CLB Saint-Denis viết: “Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi đặc biệt hướng về gia đình, những người thân yêu và bạn bè của anh. Saint-Denis FC xin gửi lời chia buồn chân thành nhất, đồng thời cam kết dành sự hỗ trợ đầy đủ cho gia đình trong giai đoạn vô cùng khó khăn này. Hãy yên nghỉ, Wanis. Anh sẽ mãi ở trong suy nghĩ và trái tim chúng tôi”.

Wanis Honsor qua đời ở tuổi 22

Đội ngũ y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nỗ lực cấp cứu Honsor trong 45 phút. Tuy nhiên, cầu thủ này không qua khỏi. Giải bóng đá Réunion cũng gửi lời tri ân đầy xúc động đến Honsor. Thông điệp của giải đấu viết: “Mới 22 tuổi, chỉ còn một ngày nữa là bước sang tuổi 23 và vừa kết hôn, chàng trai trẻ này vẫn còn cả tương lai rộng mở phía trước. Trước bi kịch như vậy, ngôn từ dường như không đủ để diễn tả nỗi đau, sự xúc động và mất mát đang bao trùm toàn thể gia đình bóng đá Réunion”.

Ban tổ chức giải đấu xác nhận sẽ hỗ trợ mọi thủ tục cần thiết để đưa thi thể Honsor về đất liền nước Pháp theo nguyện vọng của gia đình. Giải đấu cũng cam kết thành lập một bộ phận hỗ trợ sức khỏe tinh thần dành cho những người có mặt tại thời điểm xảy ra bi kịch, cũng như những cá nhân khác bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Virgil Kichenin, Phó Thị trưởng thành phố Saint-Denis, chia sẻ: “Mỗi khi đến xem Saint-Denis FC thi đấu, tôi luôn thích thú khi chứng kiến các cầu thủ ra sân với niềm đam mê và nguồn năng lượng tràn đầy. Sáng nay, ngay khi nghe tin buồn, tôi đã đến sân vận động. Không khí xúc động ở đó thật khó diễn tả”.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vợ, cha mẹ, những người thân yêu, các đồng đội, ban huấn luyện và các quan chức của Saint-Denis FC. Trái tim chúng tôi luôn hướng về mọi người. Hãy yên nghỉ, Wanis. Anh sẽ mãi được chúng tôi ghi nhớ”, Virgil Kichenin bộc bạch.

Cũng trong tháng này, tiền đạo người Tây Ban Nha, Jesús de Miguel qua đời ở tuổi 30 sau pha va chạm với thủ môn Jesús Owono trong trận Tenerife gặp FC Andorra tại vòng 12 giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Anh bất tỉnh sau pha va chạm, bị ngừng tim và được cấp cứu tại sân trước khi chuyển đến bệnh viện. Trận đấu phải đình chỉ khi tỷ số là 2-2. Dù có thời điểm tự thở trở lại sau hồi sức tim phổi, tình trạng của De Miguel không cải thiện. Anh qua đời lúc 8h ngày 3/11/2026 (giờ Tây Ban Nha).