Khoảng 22h10 ngày 27/11, Công an xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại mái hiên trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Tiến, thuộc tổ 19, ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại mái hiên trước cửa nhà dân ở xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang. Ảnh: CACC. ↵

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng Công an xã Nhơn Mỹ, đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Trạm Y tế xã và Ban ấp Nhơn Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc, kiểm tra sức khỏe và tổ chức chăm sóc cháu bé.

Qua kiểm tra ban đầu, bé trai có da, niêm mạc hồng, tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiện, Công an xã Nhơn Mỹ đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, tìm kiếm cha mẹ đẻ và người thân của cháu bé, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn và quyền lợi của cháu theo quy định.

Qua kiểm tra ban đầu, bé trai có tình trạng sức khỏe bình thường. Ảnh: CACC.↵

Công an xã Nhơn Mỹ thông báo, ai là cha mẹ đẻ, người thân của cháu bé hoặc biết thông tin liên quan đến vụ việc, vui lòng liên hệ Công an xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang qua số điện thoại trực ban 0786.379.113.

Bên cạnh đó, lực lượng công an mong nhận được sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng, đồng thời đề nghị người dân không suy diễn, phán xét hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.