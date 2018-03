Xót xa bé hai tuổi bị cha dượng đánh tím mặt

Đi làm về, chị Sẻ tá hỏa khi thấy cậu con trai 2 tuổi mặt mũi sưng húp, tím bầm. Sau khi đưa con đến bệnh viện, chị Sẻ tá hỏa khi biết người gây ra sự việc là chồng mình.

Ngày 28-3, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã triệu tập Trần Bá Thịnh (29 tuổi) trú tại phường Mai Hùng để làm rõ về hành vi bạo hành trẻ em. Nạn nhân là cháu Hồ Phúc H. (2 tuổi) con riêng của chị Hồ Thị Sẻ (36 tuổi - là vợ Thịnh).

Theo đó, vào ngày 27-3, chị Sẻ đi làm về thì thấy cháu H. mặt mũi bầm tím, sưng húp. Hỏi thì người chồng cho biết con bị ngã. Thấy con không nói được, chị Sẻ đưa con đến bệnh viện thăm khám.

Cháu Hồ Phúc H. với khuôn mặt bầm tím, sưng húp do bị cha dượng đánh

Sau khi thăm khám cho cháu H. các bác sĩ xác định bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị chấn thương phần mềm, vùng mắt, mặt, đầu. Sự việc được thông báo lên cơ quan chức năng.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Trần Bá Thịnh lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận chính mình đánh cháu H. Người cha dượng này lý giải do đi làm về mệt, lại có uống mấy chén rượu nên đã gọi cháu H. vào rồi ra tay đánh đập.

Được biết, hoàn cảnh của chị Sẻ cũng rất khó khăn. Cháu H. là con riêng của người phụ nữ này. Hiện tại chị Sẻ làm nông nghiệp còn Thịnh là phu đá. Dù đã đến tuổi đi nhà trẻ nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên cháu bé chỉ quanh quẩn ở nhà.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

