Xót xa bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên quốc lộ 1A, những món đồ bên cạnh gây chú ý

Ngày 29/10, theo tin từ Cổng thông tin ANTT xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh thông tin, tìm kiếm người thân của một bé gái bị bỏ rơi bên quốc lộ 1A.

Nơi phát hiện cháu bé. Ảnh: Cổng thông tin ANTT xã Tân Lập.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/10, người dân phát hiện bé gái nằm bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Bình, xã Tân Lập. Thời điểm được phát hiện, cháu bé trong tình trạng sức khỏe ổn định, mặc áo vàng cộc tay.

Bên cạnh cháu bé có một túi đồ dùng trẻ em, hộp sữa Dielac Alpha và một bình sữa màu xanh.

Cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Cổng thông tin ANTT xã Tân Lập.↵

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tân Lập đã lập hồ sơ vụ việc theo quy định, đồng thời giao Trạm Y tế xã tạm thời chăm sóc cháu bé.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân có thông tin liên quan đến gia đình hoặc người thân của bé gái liên hệ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Lập qua số điện thoại 0972 087 109 để phối hợp xác minh và hỗ trợ đưa cháu về với gia đình.