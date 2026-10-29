Xót cảnh hai trẻ mồ côi cha mẹ vì tai nạn giao thông

Liên tiếp tai ương

Từ chân cầu Rạch Miễu 2, đi lòng vòng qua nhiều tuyến huyện lộ, được người dân chỉ đường, chúng tôi mới tìm đến được nhà bà Đặng Thị Vui (53 tuổi) trên đường Lộ Me, ấp Mỹ Phú, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Bà Đặng Thị Vui cùng hai cháu nội Kim, Thạch.

Bà Vui là bà nội hai cháu Nguyễn Võ Thiên Kim (11 tuổi) và cháu Nguyễn Võ Bảo Thạch (9 tuổi), cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Kim, xã Kim Sơn.

Căn nhà nhỏ heo hút, nhưng khi hỏi thì người dân trong vùng không ai không biết và thương cảm. Các cháu mất cả cha lẫn mẹ vì hai vụ tai nạn giao thông xảy ra năm 2019.

Từ sạp bán sầu riêng ngoài quốc lộ 1, với dáng người nhỏ thó, bà Vui chạy chiếc xe máy cũ kỹ dẫn chúng tôi đi vào căn nhà nơi 3 bà cháu cư ngụ. Nói là nhà, nhưng thực ra là một cái chòi nhỏ, ngang tầm 3m, sâu 7m, mái lợp tôn thấp tuềnh toàng, nóng hầm hập. Ngoài chiếc xe máy cũ để bà Vui đi bán sầu riêng, gia tài không có vật dụng gì có giá trị.

Gương mặt hốc hác, da sạm nắng, bà Vui chia sẻ, con trai của bà là anh Nguyễn Tường Tiền (SN 1994) kết hôn với chị Võ Tường Vy (SN 1996) và có hai cháu Thiên Kim, Bảo Thạch. Cuộc sống tuy nghèo nhưng đầm ấm, hạnh phúc.

Bi kịch bỗng ập đến khi cuối tháng 4/2019, chị Tường Vy trên đường đến nhà máy làm việc không may va chạm giao thông rồi tử vong khi bị xe khách cán qua.

Mất vợ, anh Tiền phải một mình "gà trống nuôi con", làm đủ nghề để mưu sinh. Thế nhưng, nghịch cảnh vẫn chưa buông tha. Khoảng 7 tháng sau khi chị Vy mất, biến cố tiếp tục ập đến. Vào một buổi tối, anh Tiền đang chạy xe đi có việc thì không may té ngã và không qua khỏi.

"Đến giờ nghĩ lại tôi cũng không tin những gì đã xảy ra, hai cháu còn quá nhỏ, tương lai còn quá dài...", bà Vui nghẹn giọng.

Gánh gồng nuôi hai cháu

Tang chồng tang, cuộc sống của ba bà cháu càng trở nên khó khăn. Bà Vui phải tìm đến những vườn sầu riêng trong vùng mua sầu riêng loại 2 (hàng không đạt xuất khẩu) đi bán rong cho khách qua đường.

Căn nhà nơi hai cháu Kim, Thạch cùng bà nội đang sinh sống.

"Tính ra, trừ hết vốn, chi phí xăng xe, hôm đắt khách lắm còn kiếm được 200.000 đồng. Vào mùa sầu riêng rộ, nhiều người bán, hôm ế chỉ kiếm được 100.000 đồng. Thu nhập bấp bênh nhưng dù sao cũng có đồng ra đồng vào sống qua ngày", bà Vui nói.

Tạm quên những ngày cùng cực khó khăn đã trải qua, gương mặt bà Vui không giấu được niềm vui khi nhắc đến việc học của hai cháu nội. Hai cháu đều ngoan, học giỏi. Cháu Thiên Kim năm học trước đã rất cố gắng để đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Nhưng rồi giọng bà bỗng chùng xuống, mắt đỏ hoe: "Tuổi tôi ngày càng cao, sức khỏe yếu dần, bệnh tiền đình hành hạ suốt ngày. Tôi mà đổ bệnh nằm xuống, hai cháu không biết sẽ ra sao?".

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó trưởng Phòng Vận tải và An toàn giao thông (thuộc Sở Xây dựng Đồng Tháp) xác nhận gia cảnh gia đình em Nguyễn Võ Thiên Kim đặc biệt khó khăn. "Hai chị em sống cùng với bà nội tuổi đã cao, mất sức lao động, thuộc diện hộ nghèo nên rất cần sự giúp đỡ, đùm bọc của địa phương cùng các nhà hảo tâm", ông Vũ cho biết.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Nguyễn Võ Thiên Kim, xin bạn đọc và các nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với bà Đặng Thị Vui qua địa chỉ: Đường Lộ Me, ấp Mỹ Phú, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại của bà Vui: 0906817800. Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ cháu Thiên Kim ở Đồng Tháp).