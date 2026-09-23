Xông vào nhà giữa ban ngày, bịt miệng, đánh cụ bà 85 tuổi để cướp tài sản

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Ngô Chí Thanh (SN 2006, trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngô Chí Thanh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cụ thể, vào khoảng 14h, ngày 22/9, bà Dương Thị Sen (SN 1941), đang ở một mình tại nhà riêng ở số 01 (ngõ 8 Lê Thành Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) thì bị Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Nh. (SN 2008, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) xông vào nhà. Tại đây, Thanh dùng khăn bịt miệng, đánh vào vùng mặt bà Sen và cùng Nh. chiếm đoạt nhẫn vàng, điện thoại di động và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 13,765 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền trả tiền phòng đúng hạn, Thanh và Nh. nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền thanh toán. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Số tiền, điện thoại và nhẫn vàng là tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cách đây hơn 10 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cũng truy xét, bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức - kẻ dùng súng đột nhập một nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế những người trong gia đình nhằm cướp tài sản).

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin về vụ việc. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Chỉ hơn 3 giờ sau, đến 9h cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ được Nguyễn Tuấn Anh. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Tuấn Anh đầu tư tiền ảo thất bại, nợ người thân, bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng nên nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ.