Xông hơi hơn 1 giờ gây suy đa tạng, du khách Mỹ được bác sĩ Bạch Mai cứu sống

Ngày 23/9, một du khách Mỹ 73 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sốt cao 39,5°C, suy đa tạng nguy kịch sau khi xông hơi hơn một giờ liên tục. Sau bước sơ cứu và đặt ống nội khí quản ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City, bệnh nhân được chuyển tuyến cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, người bệnh được thăm khám, đánh giá toàn diện. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch máu não chưa phát hiện tổn thương cấu trúc rõ ràng. Các bác sĩ xác định tình trạng hôn mê chưa rõ nguyên nhân, kèm sốc và suy đa tạng.

Cụ ông 73 tuổi quốc tịch Mỹ hồi phục sau khi được điều trị tích cực tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC)

Người bệnh đang chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh trong tình trạng nặng, điểm SOFA 14, với nhiều cơ quan bị tổn thương. Các vấn đề được theo dõi và xử trí gồm sốc nhiệt, tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu và nhiễm khuẩn tiết niệu.

Đây là trường hợp diễn biến đột ngột ở người cao tuổi, có nhiều rối loạn nghiêm trọng đồng thời, đòi hỏi theo dõi sát và phối hợp nhiều biện pháp hồi sức.

Đội ngũ y bác sĩ triển khai thở máy xâm nhập, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và lọc máu liên tục (CRRT) nhằm hỗ trợ chức năng thận, kiểm soát các rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ điều trị suy đa tạng.

Người bệnh đồng thời được sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch hỗ trợ huyết áp, bù dịch điện giải, hỗ trợ chức năng gan, điều chỉnh rối loạn đông máu và truyền chế phẩm máu khi có chỉ định. Tập thể bác sĩ, điều dưỡng theo dõi sát diễn biến và điều chỉnh phương án điều trị theo tình trạng thực tế.

Quá trình chăm sóc cũng đặt ra thách thức do người bệnh là người nước ngoài, rào cản ngôn ngữ. Khoa phối hợp với Văn phòng Bệnh viện và các bên liên quan, trong đó có sự hỗ trợ kết nối với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và người thân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, động viên và chăm sóc người bệnh.

Sự phối hợp liên tục giữa các đơn vị chuyên môn, cùng quá trình theo dõi và chăm sóc sát sao của đội ngũ y tế, là những yếu tố quan trọng trong hành trình hồi phục của người bệnh.

Sau thời gian điều trị, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện: tỉnh táo hơn, tiếp xúc tốt, hết sốt và được cai thở máy thành công. Người bệnh được rút ống nội khí quản, tự thở khí phòng, ăn uống qua đường miệng và phục hồi khả năng vận động.

Các chỉ số chức năng thận, đông máu và dấu hiệu nhiễm khuẩn được kiểm soát. Ngày 9/10, sau khoảng 17 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định.

Ngày 19/10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi thư cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và tập thể Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, ghi nhận sự chăm sóc chuyên nghiệp, tận tình cùng hiệu quả phối hợp của đội ngũ y tế trong quá trình điều trị.

Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi thư cảm ơn bệnh viện Bạch Mai sau ca cứu sống công dân Mỹ nguy kịch (Ảnh: BVCC)