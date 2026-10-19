Xong ca mổ, bác sĩ báo đồng nghiệp: 'Mẹ anh vừa mất, anh xin phép về trước nhé'

Câu chuyện được ThS.BSNT Hoàng Văn Chương chia sẻ ngày 19/10 khiến nhiều người xúc động. “Mình không biết trong suốt khoảng thời gian ấy, anh đã phải cố gắng đến thế nào”, bác sĩ Chương viết.

Từng có 10 năm chuyên sâu lĩnh vực tiêu hóa tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bác sĩ Chương cũng trải qua những thời khắc phải đứng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và nỗi lo cho gia đình. Từ những câu chuyện của đồng nghiệp đến nỗi day dứt khi không thể ở bên ông nội nhiều hơn trong những ngày cuối đời, anh nhận ra có những điều đã qua sẽ chẳng thể lấy lại.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Hoàng Văn Chương. Ảnh: BSCC

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của bác sĩ Hoàng Văn Chương, như một lời nhắc nhở mỗi người hãy dành thời gian yêu thương và ở bên gia đình khi còn có thể:

Tôi vẫn nhớ như in ca trực ở Bệnh viện Bạch Mai, khi đang cùng một người bạn bác sĩ đẩy cáng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nặng xuống phòng can thiệp cấp cứu. Giữa lúc mọi người đang khẩn trương hồi sức cho bệnh nhân, điện thoại bạn ấy đổ chuông.

Sau cuộc gọi, gương mặt bạn bỗng thất thần, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng bạn không nói gì, vẫn tiếp tục phối hợp cùng mọi người cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch Mãi đến khi mọi việc đã ổn, bạn mới quay sang nói với tôi: “Chương à, bố tớ đang đi cấp cứu ở bệnh viện huyện... Tớ sợ bố bị nhồi máu cơ tim rồi…”.

Nghe xong, tôi vội bảo: “Ca này tạm ổn rồi, cậu về với bố ngay đi. Ở đây có chúng tớ lo!”. Bạn vội cởi áo blouse, thu xếp đồ đạc rồi chạy ra bến xe về quê.

Một lần khác, anh bác sĩ gây mê làm cùng tôi đang phụ trách gây mê cho bệnh nhân thì nhận được tin mẹ qua đời vì đột quỵ

Anh vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục theo dõi và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đến khi thủ thuật kết thúc

Xong việc, anh mới quay sang nói với mọi người: “Mẹ anh vừa mất. Anh xin phép về trước nhé…”.

Tôi không biết trong suốt khoảng thời gian ấy, anh đã phải cố gắng đến thế nào.

4 năm trước, khi vợ tôi mới sinh con đầu lòng, con bị vàng da, lại quấy khóc gần như suốt đêm, cả nhà rất lo lắng. Nhưng hôm ấy, tôi có lịch từ trước cho một ca nội soi can thiệp rất khó. Bệnh nhân có khối u lớn chiếm gần như toàn bộ chu vi trực tràng, cần thực hiện kỹ thuật bóc tách dưới niêm mạc (ESD).

Ca can thiệp phải có 2 bác sĩ phối hợp, thực hiện liên tục suốt 7-8 giờ đồng hồ, đến gần 24h mới hoàn thành, may mắn kết quả tốt đẹp. Suốt thời gian ấy, lòng vẫn thấp thỏm lo cho 2 mẹ con.

Vừa xong việc, tôi vội chạy sang với vợ, rồi bế con xuống Khoa Nhi để kiểm tra, lấy máu xét nghiệm. Con khi ấy mới được 3 ngày tuổi. Nhìn con bé xíu trong vòng tay, tôi chỉ ước giá như hôm ấy có thể ở bên hai mẹ con sớm hơn một chút.

Nhưng có lẽ, điều khiến tôi day dứt nhất lại là câu chuyện về ông nội. Năm ấy, ông ho nhiều, khó thở, sức khỏe ngày một yếu đi. Gia đình đưa ông vào bệnh viện tỉnh để được điều trị, chăm sóc, phải đặt nội khí quản và thở máy.

Đèn sáng, tiếng máy móc, tiếng máy thở cứ đều đặn vang lên khiến ông không ngủ được, thương vô cùng. Khi ấy ông không còn nói được nữa nhưng vẫn tỉnh táo và có thể viết ra giấy để giao tiếp với mọi người. Ông không đồng ý để tôi đưa ông ra Hà Nội điều trị.

Là một bác sĩ, nhìn tình trạng bệnh của ông, tôi phần nào hiểu rằng thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Nhưng là một người cháu, tôi chỉ muốn được ở bên ông thêm một chút.

Thế nhưng, công việc ở Bạch Mai khi ấy rất bận, chỉ có thể thu xếp về bên ông được 1 ngày, rồi lại phải trở ra Hà Nội tiếp tục công việc, nhờ bố mẹ và các cô chú ở quê thay nhau chăm ông. Sau này, mỗi lần nhớ lại, điều khiến tôi day dứt nhất không phải là đã làm được gì cho ông mà là đã không thể ở bên ông nhiều hơn trong những ngày cuối đời.

Gần 20 năm học tập và làm việc trong ngành Y, tôi chứng kiến không ít câu chuyện buồn. Có những đồng nghiệp nhận tin người thân nguy kịch giữa ca trực, có người chẳng kịp gặp bố mẹ lần cuối. Và cũng có những lúc, chính mình phải đứng giữa nỗi lo gia đình và công việc còn dang dở.

Tôi kể những điều này không phải để nói về sự hi sinh của nghề bác sĩ. Bởi nghề nào cũng vậy, trong cuộc sống ai cũng có những trách nhiệm, những khó khăn và những nỗi niềm riêng. Càng trưởng thành, càng nhận ra rằng công việc nào cũng quan trọng, nhưng thời gian bên những người thân yêu là điều một khi đã qua, chẳng thể nào lấy lại được.

Mong rằng giữa những bộn bề cuộc sống, mỗi chúng ta đều có thêm thời gian để yêu thương và ở bên gia đình, khi còn có thể…