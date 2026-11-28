Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh, đeo khăn quàng đỏ bị một số học sinh chửi bới, bắt quỳ xuống nền lớp học để xin lỗi. Nữ sinh sau đó bị đánh liên tiếp dù đã lên tiếng xin lỗi.

Hành vi trên được ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng và nhận được nhiều ý kiến bình luận.

Được biết, sự việc xảy ra tạ tại điểm trường Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhoóng (cũ), thuộc Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ (huyện Quế Phong cũ).

Theo báo cáo của Trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, sự việc xảy ra sau giờ ra chơi tiết 2, ngày 25/11, tại điểm trường Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhoóng (cũ), một số học sinh thuộc lớp 7A7 đã có hành vi đánh nhau.

Trong đó, 3 học sinh có hành vi đánh bạn gồm: H.Q.Th; L.T.H.Tr và L.T.T.H; học sinh bị đánh là em L.H.S.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội xác minh diễn biến, tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng học sinh. Các em liên quan được yêu cầu viết bản tường trình.

Nhà trường cũng mời cha mẹ học sinh và đại diện Tổ an ninh bản Nậm Nhoóng đến làm việc để phối hợp giải quyết. Sau khi nghe ý kiến của các bên, Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội đã phân tích tính chất, mức độ vụ việc, chỉ rõ những hành vi chưa đúng và thống nhất hướng giáo dục, xử lý.

Sau buổi làm việc, những học sinh có hành vi đánh bạn đã nhận thức được lỗi sai, có trách nhiệm xin lỗi học sinh bị đánh và cam kết không tái phạm. Các gia đình cũng thống nhất lập biên bản thỏa thuận, phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em.

Đối với học sinh bị đánh, nhà trường cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, động viên, ổn định tâm lý, bảo đảm em được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện.

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Một vấn đề khác được nhà trường đặc biệt lưu ý là hành vi quay video vụ việc. Theo báo cáo, học sinh được xác định liên quan đến việc quay video cũng là một trong những học sinh tham gia đánh bạn.

Nhà trường cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi này, đồng thời yêu cầu không chia sẻ, phát tán video lên mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khi chưa được phép. Phụ huynh được đề nghị phối hợp kiểm soát, ngăn chặn việc phát tán hình ảnh có thể ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý của học sinh.

Đánh giá về vụ việc, nhà trường nhận định đây là hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh.

Nhà trường xác định cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và phòng, chống bạo lực học đường.

Thời gian tới, trường sẽ tăng cường giám sát học sinh trong giờ ra chơi, thời gian chuyển tiết; giáo viên chủ nhiệm chủ động nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ trong lớp để kịp thời phát hiện, hòa giải mâu thuẫn.

Đồng thời, phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng an ninh tại địa bàn nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự.