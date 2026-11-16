Xôn xao video con gái Jensen Huang chụp ảnh cha thân mật bên nhân tình

Đoạn clip lan truyền trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 10/11 ghi lại hình ảnh ông Jensen Huang vòng tay qua eo bà Alice Huang trong một buổi gặp mặt tại nhà hàng Sanliu Shifu ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hồi tháng 5/2025.

Trong video, nữ doanh nhân này đã hôn lên má ông Huang khi con gái lớn của ông là Madison Huang cùng chồng là Nico Caprez đang đứng gần đó. Đáng chú ý, cô Madison còn trực tiếp cầm điện thoại chụp ảnh cho hai người và trò chuyện cùng bà Alice Huang.

Vào thời điểm trên, người phụ nữ này được giới thiệu là lãnh đạo của Megaspeed, một công ty hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore.

Video quay cảnh Madison Huang đứng chụp ảnh cha mình cùng người tình. Nguồn: ETtoday

Đoạn băng hình nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông sau khi người đứng đầu Nvidia thừa nhận có mối quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội nhận định sự hiện diện cũng như cách tương tác tự nhiên của Madison tại buổi gặp mặt cho thấy các thành viên trong gia đình có thể đã biết về mối quan hệ này từ trước.

Bê bối đời tư của vị cựu lãnh đạo Nvidia càng trở nên phức tạp khi bà Alice Huang đang vướng vào các cáo buộc liên quan đến hoạt động chuyển hướng lượng chip AI trị giá khoảng 7,5 tỷ USD của Nvidia sang Trung Quốc, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Một số nguồn tin quốc tế thậm chí đặt nghi vấn về việc bà có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc, tuy nhiên những cáo buộc này hiện chưa được giới chức Mỹ xác thực.

Về phía Madison Huang, cô hiện đảm nhiệm vị trí giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm tại Nvidia.

Madison Huang.

Ngay trước ngày cha cô công khai thừa nhận sự việc, Madison đã hủy lịch trình tham dự sự kiện Nvidia AI Day Seoul 2026 tại Hàn Quốc. Động thái thay đổi kế hoạch vào phút chót này được dư luận đánh giá là có liên quan trực tiếp đến những lùm xùm xoay quanh đời tư của ông Jensen Huang.

Hiện ban lãnh đạo Nvidia vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về đoạn video trên.

Giữa lúc những nghi vấn xoay quanh hai nhân vật tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn, hãng tin Reuters ngày 15/11 đã công bố thêm loạt ảnh chụp ông Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang tại triển lãm công nghệ Computex ở Đài Bắc hồi tháng 6/2024.

Trong các bức ảnh mới được tiết lộ, vị cựu CEO diện chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc và xuất hiện cùng bà Alice Huang sau một bài phát biểu tại sự kiện. Một khung hình ghi lại khoảnh khắc bà Alice đặt tay lên vai ông Huang, trong khi ông vòng tay qua eo bà và cả hai cùng mỉm cười.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang ôm nữ doanh nhân Alice Huang. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, nhiều tư liệu hình ảnh cho thấy hai người đã đồng hành tại hàng loạt sự kiện trong suốt hai năm qua, bắt đầu từ tháng 12/2023.

Dẫn các nguồn thạo tin và tài liệu nội bộ, hãng thông tấn này cho biết trước khi những cáo buộc về mối quan hệ ngoài luồng nổ ra, ông Jensen Huang từng khẳng định với một số lãnh đạo cấp cao của Nvidia rằng các cuộc tiếp xúc giữa ông và bà Alice chỉ đơn thuần mang tính chất công việc.

Ngày 12/11, ông Jensen Huang đã chính thức từ chức CEO Nvidia sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình cùng toàn thể nhân viên.

Hiện Hội đồng quản trị của tập đoàn đã thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz để tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với những vấn đề liên quan.