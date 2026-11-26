Người đại diện Quang Hải bác bỏ thông tin chia tay ĐT Việt Nam

Sáng ngày 26/11, truyền thông xuất hiện thông tin Nguyễn Quang Hải đã đề xuất nguyện vọng giã từ ĐT Việt Nam. Theo tiết lộ từ một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik chưa đồng ý với mong muốn này và muốn tổ chức một trận đấu chính thức để tri ân tiền vệ sinh năm 1997 trước khi anh chia tay đội tuyển.

Thông tin Quang Hải từ giã ĐTQG gây xôn xao làng bóng đá Việt Nam.

Theo nguồn tin trên, VFF và HLV Kim Sang Sik từng lên kế hoạch tổ chức trận đấu chia tay Quang Hải trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 vừa qua tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Tuy nhiên, phương án này không thể thực hiện do tiền vệ người Hà Nội bận cùng CLB Công an Hà Nội tham dự AFC Champions League Elite.

Trước những thông tin gây chú ý, Michele Donato Fersini, người đại diện của Quang Hải, đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Ông Michele Donato Fersini khẳng định đã ở Việt Nam cùng tiền vệ này suốt một tuần qua và trực tiếp trao đổi về những tin đồn liên quan đến tương lai của thân chủ.

"Ngay tối hôm qua, trong lúc thảo luận về những dự án của chúng tôi cho năm 2027, chúng tôi cũng đã đề cập đến những tin đồn này và chính Quang Hải đã xác nhận với tôi rằng chúng hoàn toàn sai sự thật", Michele Donato Fersini cho biết.

Người đại diện của Quang Hải cũng đặt câu hỏi về nguồn gốc thông tin, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng khi nội dung quan trọng liên quan đến tương lai cầu thủ được đăng tải mà chưa có bước xác minh cần thiết.

Ông Michele Donato Fersini nhấn mạnh: "Tôi khẳng định rằng thông tin này là sai sự thật và việc đăng tải như vậy là hết sức thiếu thận trọng. Sự chuyên nghiệp trong nghiệp vụ báo chí và sự tôn trọng dành cho cầu thủ là những yêu cầu tối thiểu".

CLB Công an Hà Nội lên tiếng về Quang Hải

Không lâu sau đó, CLB Công an Hà Nội cũng phát đi thông báo chính thức liên quan đến đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Đội bóng ngành công an khẳng định tiền vệ này vẫn đang tập trung thi đấu, nỗ lực cống hiến cho CLB và bóng đá Việt Nam, trong đó có ĐTQG khi được giao nhiệm vụ.

CLB Công an Hà Nội đồng thời nhấn mạnh những thông tin chính thức liên quan đến Quang Hải chỉ được xác nhận khi có công bố từ chính cầu thủ, đội bóng hoặc các kênh truyền thông chính thức của VFF.

Thực tế, những đồn đoán về khả năng Quang Hải chia tay ĐT Việt Nam đã xuất hiện từ trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. Thời điểm đó, tiền vệ 29 tuổi gặp vấn đề về thể trạng và xin không lên tập trung cùng đội tuyển để tham dự giải đấu tại Indonesia.

Việc Quang Hải vắng mặt ở giải đấu này khiến tương lai của anh trong màu áo ĐT Việt Nam nhận được sự quan tâm. Dù vậy, những diễn biến trong sáng 26/11 cho thấy thông tin về quyết định giã từ đội tuyển vẫn chưa được xác thực, thậm chí đã bị chính người đại diện của tiền vệ này công khai bác bỏ.

Quang Hải hiện vẫn là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1997 từng góp mặt trong nhiều dấu mốc đáng nhớ của ĐT Việt Nam và vẫn đang duy trì vai trò quan trọng tại CLB Công an Hà Nội.