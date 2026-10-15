Xôn xao tin BLACKPINK ngừng gia hạn hợp đồng với YG

YG Entertainment mới đây đã công bố những thông tin liên quan đến các nghệ sĩ và kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Trong đó, công ty đề cập đến những nhóm nhạc như BABYMONSTER, TREASURE cùng các dự án ra mắt nghệ sĩ mới. Tuy nhiên, sự vắng mặt của BLACKPINK trong thông báo lần này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, BLACKPINK vốn được xem là một trong những nghệ sĩ chủ lực, góp phần đưa tên tuổi YG Entertainment vươn xa trên thị trường âm nhạc quốc tế. Vì vậy, việc nhóm không xuất hiện trong bản cập nhật mới khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về định hướng hoạt động sắp tới của bốn thành viên.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng khi YG Entertainment không cung cấp thông tin cụ thể về BLACKPINK, trong khi lại đề cập đến các nhóm nhạc khác và kế hoạch phát triển đội hình mới. Sự thiếu vắng này càng khiến những đồn đoán về mối quan hệ giữa nhóm và công ty quản lý tiếp tục lan rộng.

Trong số các ý kiến được đưa ra, có quan điểm cho rằng BLACKPINK có thể không còn duy trì hợp đồng với YG Entertainment cho các hoạt động chung. Đây được xem là một trong những khả năng khiến công ty không đề cập đến nhóm trong thông báo mới nhất. Tuy nhiên, việc không xuất hiện trong bản cập nhật chưa đủ để xác nhận các thành viên đã chấm dứt thỏa thuận hoạt động nhóm với công ty.

Trên thực tế, tương lai của BLACKPINK vẫn là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh những lời bàn luận về khả năng tan rã, nhiều người hâm mộ vẫn kỳ vọng bốn thành viên sẽ tiếp tục đồng hành và duy trì các hoạt động với tư cách một nhóm nhạc.

Dù đối mặt với nhiều suy đoán, BLACKPINK vẫn được nhắc đến như một tập thể có sức ảnh hưởng đáng kể trong làng nhạc K-pop. Vì thế, mọi động thái liên quan đến kế hoạch hoạt động của nhóm, đặc biệt là từ YG Entertainment, đều có thể trở thành tâm điểm chú ý.

Hiện tại, việc BLACKPINK không được đề cập trong thông tin cập nhật mới nhất vẫn chưa phải bằng chứng cho thấy nhóm sẽ tan rã hay ngừng hoạt động chung. Khi chưa có thông báo chính thức làm rõ vấn đề, những đồn đoán về tương lai của bốn thành viên tại YG Entertainment vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.