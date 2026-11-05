Xôn xao Taylor Swift đã chuẩn bị đủ ca khúc cho hai album mới

Dù chỉ vừa phát hành The Life of a Showgirl: The Encore, Taylor Swift được cho là đã âm thầm chuẩn bị cho những dự án âm nhạc tiếp theo. Theo một nguồn tin thân cận, nữ ca sĩ hiện sở hữu lượng sáng tác đủ để phát hành thêm hai album, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về những kế hoạch sắp tới của cô.

Theo thông tin từ Daily Mail, Taylor Swift vẫn duy trì thói quen sáng tác và liên tục tìm kiếm cảm hứng cho âm nhạc mới. Một nguồn tin tiết lộ nữ ca sĩ thường ghi lại những ý tưởng bất chợt, ngân nga các giai điệu mới và dành nhiều thời gian đọc sách để tìm kiếm chất liệu sáng tạo.

Không chỉ làm việc độc lập, Taylor Swift còn được cho là thường xuyên gặp gỡ những người bạn thân thiết trong giới âm nhạc, trong đó có Este Haim và Selena Gomez. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian kết nối với hai người được xem là thần tượng và cố vấn âm nhạc của mình, Carly Simon và Stevie Nicks.

Đáng chú ý, nguồn tin cho biết Taylor Swift đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hôn nhân sau đám cưới với Travis Kelce hồi tháng 7. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn duy trì lịch trình bận rộn và không có dấu hiệu muốn tạm dừng hoạt động sáng tạo.

Hiện Taylor Swift chưa chính thức xác nhận kế hoạch phát hành album mới. Tuy nhiên, nếu những thông tin trên là chính xác, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một giai đoạn hoạt động âm nhạc sôi nổi của nữ ca sĩ trong những năm tới.

Trước đó, Daily Mail cũng từng đưa tin Taylor Swift đang thực hiện một album hoàn toàn mới song song với The Life of a Showgirl: The Encore. Thậm chí, nguồn tin còn tiết lộ cô đã ghi hình MV cho hai ca khúc mới. Một người thân cận với nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng điều Taylor Swift đặc biệt quan tâm là không muốn khiến cộng đồng người hâm mộ Swifties thất vọng.

Bên cạnh kế hoạch âm nhạc, Taylor Swift còn được cho là đang cân nhắc thực hiện chuyến lưu diễn vào năm 2027. Tour diễn này có thể kết hợp những ca khúc trong album The Life of a Showgirl với các sáng tác mới. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn được dự đoán sẽ không kéo dài như The Eras Tour trước đây.

Đây được xem là điều dễ hiểu khi The Eras Tour từng là một hành trình vô cùng đồ sộ, kéo dài 149 đêm diễn từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Chuyến lưu diễn không chỉ trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử với hơn 2 tỷ USD mà còn là một trong những dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift. Một nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đã cảm thấy kiệt sức khi hành trình này khép lại, do đó cô có thể sẽ lựa chọn lịch trình nhẹ nhàng hơn trong lần trở lại sân khấu tiếp theo.

Trong lúc đó, Taylor Swift còn đang hướng đến cơ hội nhận đề cử Oscar đầu tiên với ca khúc I Knew It, I Knew You, nhạc phim của Toy Story 5.

Dù chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về album tiếp theo, những thông tin liên tiếp xoay quanh hoạt động sáng tác và kế hoạch lưu diễn của Taylor Swift vẫn khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nếu thực sự đã có đủ chất liệu cho hai album, nữ ca sĩ có thể đang nắm trong tay một kho tàng âm nhạc mới, sẵn sàng mở ra chương tiếp theo trong sự nghiệp vốn đã vô cùng rực rỡ của mình.