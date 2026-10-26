Xôn xao Nicki Minaj sẽ trở thành thư ký báo chí của Donald Trump

Nữ rapper Nicki Minaj bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi Steven Cheung, Giám đốc truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, úp mở khả năng cô đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nữ nghệ sĩ công khai thể hiện sự ủng hộ đối với ông Trump và tham gia các hoạt động vận động chính trị của đảng Cộng hòa.

Trong đoạn video dài khoảng hai phút được đăng tải trên mạng xã hội X, Steven Cheung có cuộc trò chuyện với Nicki Minaj trên chuyên cơ Air Force One. Khi kết thúc video, ông gây chú ý với dòng chú thích: "Kính thưa quý vị, tôi nghĩ chúng ta có thể đã tìm thấy Thư ký báo chí Nhà Trắng mới rồi!".

Phát ngôn này nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về vai trò của nữ rapper trong bộ máy truyền thông của chính quyền Trump. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận Nicki Minaj được cân nhắc chính thức cho vị trí trên, và tuyên bố của Cheung cũng có thể chỉ mang tính đùa cợt.

Ông Trump hộ tống bà Minaj rời khỏi sân khấu sau khi bà phát biểu trong một cuộc mít tinh tranh cử ở Michigan (Ảnh: AP).

Trong cuộc trò chuyện, Minaj dành nhiều lời khen cho cách điều hành kinh tế của ông Trump. Nữ nghệ sĩ cho rằng nước Mỹ đang phát triển mạnh mẽ nhờ một tổng thống am hiểu kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực tài chính cá nhân.

Minaj cũng bày tỏ sự đồng tình với lập trường đối ngoại của Trump, cho rằng ông sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia thay vì chiều theo yêu cầu từ các nước khác. Cô ca ngợi tinh thần làm việc của tổng thống, đồng thời nhận định chuyến đi vận động cho các ứng viên Cộng hòa là hành động thể hiện sự tận tâm của ông đối với những người cùng đảng.

Đáng chú ý, nữ rapper còn bác bỏ các cuộc thăm dò dư luận bất lợi cho Trump, gọi đó là những cuộc khảo sát thiếu chính xác. Theo Minaj, những số liệu này có thể khiến cử tri bảo thủ nản lòng và giảm động lực tham gia bỏ phiếu.

Cuộc trò chuyện được đăng tải chỉ vài giờ trước khi Trump xuất hiện tại một cuộc mít tinh ở Michigan. Tại đây, tổng thống bất ngờ nhắc đến ngoại hình của Minaj, đặc biệt là vòng ba của nữ ca sĩ, khiến đám đông reo hò. Ông sau đó tiếp tục bài phát biểu và khẳng định sự yêu mến dành cho nghệ sĩ này.

Những diễn biến trên càng thu hút sự chú ý khi Minaj đang nằm trong nhóm nhân vật nổi tiếng đồng hành cùng Trump trong chuyến vận động trên khắp nước Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bên cạnh nữ rapper, đoàn tùy tùng của tổng thống còn có các huyền thoại quyền anh như Floyd Mayweather Jr., Evander Holyfield, Mike Tyson cùng một số gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí.

Minaj là người ủng hộ Trump nhiệt thành (Ảnh: Jose Luis Magana).

Tin đồn về vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng xuất hiện trong bối cảnh bộ phận truyền thông của chính quyền Trump được cho là vừa trải qua biến động nhân sự. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến người kế nhiệm vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.

Với sức ảnh hưởng lớn trong âm nhạc và lượng người hâm mộ đông đảo, Nicki Minaj đang cho thấy sự hiện diện ngày càng đáng chú ý trong các hoạt động chính trị tại Mỹ. Dẫu vậy, việc cô có thực sự đảm nhận một vai trò chính thức trong bộ máy Nhà Trắng hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.