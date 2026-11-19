Nhắc đến Lệ Quyên, công chúng thường nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ ca sĩ sở hữu cuộc sống sung túc cùng sở thích chơi hàng hiệu và trang sức xa xỉ. Kim cương từng là món phụ kiện gắn liền với phong cách của cô. Thế nhưng, trong những lần xuất hiện gần đây, nữ ca sĩ dường như đang dành nhiều tâm huyết hơn cho một đam mê mới không kém phần đắt đỏ: ngọc phỉ thúy.

Lệ Quyên thời gian gần đây gây chú ý với thú chơi trang sức phỉ thúy đắt đỏ.

Điểm khiến giới mộ điệu chú ý là những bộ trang sức Lệ Quyên lựa chọn không đơn thuần gồm một vài món phụ kiện nhỏ. Nữ ca sĩ thường xuất hiện với những set ngọc đồng bộ, bao gồm vòng cổ, khuyên tai và nhẫn. Nổi bật nhất là sắc xanh đậm, có độ bóng và hiệu ứng ánh sáng bắt mắt. Kích thước lớn của các viên ngọc càng khiến tổng thể trang sức trở nên nổi bật, mang đến cảm giác quyền quý.

Không còn chỉ mê kim cương, Lệ Quyên ngày càng ưu ái những món trang sức từ ngọc quý.

Đặc biệt, khi diện những bộ trang phục tối giản, như váy đen ôm dáng hoặc các thiết kế đơn sắc, Lệ Quyên gần như dành toàn bộ sự chú ý cho bộ trang sức. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sắc xanh của phỉ thúy đã đủ tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh mẽ.

Trên mạng xã hội, bộ trang sức phỉ thúy của nữ ca sĩ từng được khán giả đồn đoán có giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Dù chưa có thông tin xác nhận chính thức về mức định giá này, con số vẫn khiến nhiều người trầm trồ về độ chịu chi của Lệ Quyên.

Bộ trang sức được chú ý với giá trị đồn đoán lên đến khoảng 10 tỷ đồng.

Phỉ thúy đế vương lục được xem là một trong những phân khúc được giới sưu tầm đặc biệt săn đón. Sức hấp dẫn của dòng ngọc này nằm ở sắc xanh lục đậm nhưng tươi sáng, độ trong, độ bóng và cấu trúc đá. Những viên ngọc hội tụ đồng thời các tiêu chí về màu sắc, độ trong và kích thước lớn vô cùng khan hiếm. Đặc biệt, phỉ thúy có chất lượng cao từ Myanmar luôn nhận được sự quan tâm trên thị trường quốc tế.

Phỉ thúy đế vương lục trở thành điểm nhấn trong phong cách thời trang của Lệ Quyên.

Với những tác phẩm đặc biệt quý hiếm, giá trị phỉ thúy có thể chạm đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, việc định giá một bộ trang sức cụ thể cần dựa trên chất lượng thực tế của từng viên ngọc, nguồn gốc và kết quả giám định, thay vì chỉ nhìn vào màu sắc hay kích thước bên ngoài.

Trào lưu chơi trang sức phỉ thúy không chỉ gây sốt tại Cbiz mà còn dần trở thành xu hướng được nhiều mỹ nhân Việt yêu thích.

Nếu kim cương đại diện cho vẻ đẹp rực rỡ, dễ thu hút ánh nhìn thì phỉ thúy lại mang đến cảm giác trầm mặc, sang trọng và có phần cổ điển. Từ những viên kim cương lấp lánh đến sắc ngọc đế vương lục đầy mê hoặc, Lệ Quyên tiếp tục chứng minh sức hút của một mỹ nhân Vbiz có thú chơi xa xỉ đáng chú ý.