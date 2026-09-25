Xôn xao mối quan hệ của Phương Mỹ Chi và chàng trai nước ngoài

Năm 2025 đánh dấu một trong những cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Phương Mỹ Chi khi nữ ca sĩ đại diện Việt Nam tham gia Sing! Asia. Tại cuộc thi, giọng ca sinh năm 2003 lần lượt đối đầu với nhiều thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, qua đó tạo được dấu ấn riêng nhờ màu sắc âm nhạc mang đậm bản sắc Việt.

Không chỉ gây chú ý với những màn trình diễn được đầu tư, Phương Mỹ Chi còn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn trong suốt hành trình tại chương trình. Thành tích tại Sing! Asia cũng trở thành một trong những dấu mốc giúp nữ ca sĩ mở rộng sự hiện diện trên sân khấu âm nhạc khu vực.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh mẽ với tiết mục Bóng phù hoa tại Sing! Asia 2025.

Trong số những gương mặt từng đồng hành cùng Phương Mỹ Chi tại cuộc thi, Amir Syafiq Mohd Sadri là cái tên để lại nhiều kỷ niệm. Nam ca sĩ Malaysia từng là đối thủ của đại diện Việt Nam trong quá trình tranh tài tại Sing! Asia 2025.

Mới đây, cả hai bất ngờ có dịp “gặp lại” nhau theo một cách không thể ngờ tới.

Cụ thể, Đăng Khôi hiện tham gia một chương trình âm nhạc ở nước ngoài cùng Amir Syafiq Mohd Sadri. Trong quá trình ghi hình, nam ca sĩ đã tranh thủ thực hiện một đoạn video để người đồng đội gửi lời chào đến Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi gặp lại đối thủ tại Sing! Asia nhờ đoạn clip của Đăng Khôi.

Khoảnh khắc Amir Syafiq Mohd Sadri xuất hiện trong đoạn clip nhanh chóng khiến Phương Mỹ Chi bất ngờ. Trước lời chào từ người từng là đối thủ trên sân khấu quốc tế, nữ ca sĩ để lại phản hồi thể hiện sự vui mừng, đồng thời gửi lời chúc đến hành trình của Đăng Khôi.

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi cũng bày tỏ sự nhớ nhung dành cho Amir Syafiq Mohd Sadri. Dù không trực tiếp đứng cạnh nhau như tại Sing! Asia 2025, cuộc hội ngộ ngắn ngủi qua màn hình vẫn cho thấy mối quan hệ thân thiện giữa những nghệ sĩ từng cùng trải qua một sân chơi âm nhạc quốc tế.

Phương Mỹ Chi và Amir Syafiq Mohd Sadri thân thiết tại cuộc thi năm đó.

Với khán giả theo dõi Phương Mỹ Chi từ Sing! Asia, khoảnh khắc này cũng gợi nhắc về một chặng đường đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Từ hình ảnh cô bé dân ca bước ra sân khấu quốc tế, Phương Mỹ Chi từng bước chứng minh khả năng kết nối âm nhạc truyền thống Việt Nam với khán giả trẻ và thị trường rộng lớn hơn.

Đặc biệt, hành trình tại Sing! Asia 2025 không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích. Việc cạnh tranh cùng những nghệ sĩ trẻ đến từ nhiều nền âm nhạc khác nhau giúp Phương Mỹ Chi có thêm cơ hội được khán giả quốc tế biết đến, đồng thời tạo ra những mối quan hệ đáng nhớ phía sau sân khấu.

Một lời chào ngắn từ Amir Syafiq Mohd Sadri vì thế trở thành “chiếc cầu nối” đưa Phương Mỹ Chi trở lại với ký ức về cuộc thi từng để lại nhiều dấu ấn trong năm 2025.

Sing! Asia 2025 đã tạo ra cú hích lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Cuộc hội ngộ không có sân khấu, ánh đèn hay những màn tranh tài gay cấn. Thay vào đó, chỉ một đoạn video ngắn cũng đủ khiến những người từng theo dõi Sing! Asia nhớ lại hành trình của Phương Mỹ Chi và những người bạn, đối thủ cô từng gặp trên sân khấu quốc tế.