Xôn xao hình ảnh Phương Mỹ Chi bị lửa cháy ngùn ngụt trên sân khấu

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Phương Mỹ Chi xuất hiện trên sân khấu trong tình trạng bị ngọn lửa bao trùm, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một sự cố cháy nổ. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời khiến không ít khán giả lo lắng cho sự an toàn của nữ ca sĩ.

Phương Mỹ Chi xuất hiện trong một đêm diễn gần đây với tạo hình bắt mắt.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Phương Mỹ Chi đang biểu diễn trên sân khấu thì phía sau và xung quanh cơ thể cô xuất hiện những vệt lửa đỏ rực. Hiệu ứng thị giác đặc biệt khiến nhiều người thoạt nhìn tưởng rằng nữ ca sĩ gặp sự cố nguy hiểm ngay giữa tiết mục. Một số khán giả không khỏi giật mình trước hình ảnh có phần đáng sợ này.

Tuy nhiên, sự thật lại không nghiêm trọng như những gì bức ảnh thể hiện. Đây thực chất chỉ là một tình huống hiểu lầm do góc chụp và sự trùng hợp về hình ảnh. Phương Mỹ Chi hoàn toàn không gặp sự cố liên quan đến lửa trong đêm diễn. Khoảnh khắc tưởng chừng nguy hiểm nói trên chỉ là một sản phẩm ngoài ý muốn của ống kính máy ảnh.

Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi bốc cháy trên sân khấu khiến khán giả xôn xao.

Đáng chú ý, trước sự quan tâm của cộng đồng mạng, chính chủ cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng phản ứng vô cùng hài hước. Chia sẻ lại bức ảnh đang được lan truyền, Phương Mỹ Chi viết: "Nghe nói hôm qua mn khen Chi đổi kiểu tóc này cháy quá nữa hả".

Cách chơi chữ duyên dáng của nữ ca sĩ khiến tình huống trở nên thú vị hơn. Thay vì tỏ ra lo lắng hay giải thích nghiêm túc, cô khéo léo tận dụng cụm từ "cháy quá" vốn thường được khán giả sử dụng để khen ngợi một màn trình diễn ấn tượng, đồng thời liên hệ với hình ảnh ngọn lửa xuất hiện trong bức ảnh. Màn tương tác này cũng cho thấy sự thoải mái, gần gũi của Phương Mỹ Chi trước những tình huống bất ngờ trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi hài hước chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này.

Vừa qua, Phương Mỹ Chi đã chính thức khép lại chương trình Dân chơi dân ca tại Hà Nội. Đêm nhạc thu hút hàng nghìn khán giả tham dự, tạo nên bầu không khí sôi động và cho thấy sức hút ngày càng lớn của nữ ca sĩ.

Sau hành trình hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn, Phương Mỹ Chi đang dần khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có màu sắc riêng. Cô không chỉ kiên trì theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian mà còn liên tục làm mới cách thể hiện, kết hợp những yếu tố hiện đại để tiếp cận đông đảo khán giả.

Bởi vậy, bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư, từng khoảnh khắc của Phương Mỹ Chi trên sân khấu cũng nhận được sự quan tâm đáng kể. Lần này, một bức ảnh chụp nhầm góc đã vô tình tạo nên tình huống dở khóc dở cười, khiến nữ ca sĩ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.