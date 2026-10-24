Xôn xao hàng loạt khán giả bị phát hiện xem chui concert BIGBANG tại Hà Nội, bị bảo an đưa ra ngoài

Ngày 24/10, BIGBANG chính thức mở màn hai đêm diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam, khi đông đảo khán giả mong chờ được gặp lại một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng của làng nhạc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh sức nóng của đêm nhạc, những hình ảnh liên quan đến việc kiểm soát khán giả tại khu vực tổ chức concert cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, sau đêm diễn đầu tiên, một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhiều người bị lực lượng bảo an phát hiện và đưa ra khỏi khu vực tổ chức sự kiện. Theo thông tin được lan truyền, những người này bị nghi tìm cách vào xem concert mà không có vé hợp lệ. Một số ý kiến cho rằng lực lượng bảo an đã phát hiện nhiều trường hợp, dù vẫn có khả năng còn người lọt qua khâu kiểm soát.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh một khán giả nữ được cho là bị bảo an đưa ra ngoài vì sử dụng vé không hợp lệ để vào xem concert BIGBANG. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh các đêm diễn của nhóm tại Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Những hình ảnh này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người bày tỏ sự quan tâm đến công tác kiểm soát vé tại sự kiện, những người khác cho rằng cần có thêm thông tin cụ thể trước khi đưa ra kết luận về các trường hợp xuất hiện trong hình ảnh được chia sẻ.

Cre: hemegui_

Hiện tại, tính xác thực của những hình ảnh và thông tin liên quan vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Do đó, chưa có đủ cơ sở để khẳng định danh tính những người xuất hiện trong các đoạn hình ảnh cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc họ bị đưa ra ngoài.

Với sức hút của BIGBANG, hai đêm diễn tại Hà Nội đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop. Bên cạnh những màn trình diễn được mong đợi, công tác tổ chức và kiểm soát vé cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.