Xôn xao clip ông Nawat nhận xét Emoura Phạm: 'Giống đọc diễn văn, dáng nghiêm túc quá'

Miss Grand International 2026 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Tanzania, trong khi Emoura Phạm của Việt Nam giành danh hiệu Á hậu 4. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc vẫn khiến nhiều khán giả bàn luận, đặc biệt sau khi đoạn clip được cho là ghi lại những nhận xét của ông Nawat Itsaragrisil về người đẹp Việt lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là trích từ buổi livestream của ông Nawat Itsaragrisil cùng một số TikToker Thái Lan về cuộc thi Miss Grand International năm nay. Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện, chủ tịch Miss Grand International được cho là đã trực tiếp nhận xét về phong thái thuyết trình và trả lời ứng xử của Emoura Phạm.

Xôn xao clip ông Nawat nhận xét về phần thuyết trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026.

Theo nội dung đoạn clip, khi được hỏi về cách trả lời của người đẹp Việt Nam, ông Nawat cho rằng phần thể hiện của cô ở mức ổn. Tuy nhiên, ông không đánh giá cao cách người đẹp truyền tải câu trả lời, cho rằng cô có phần giống đang đọc diễn văn, giữ ánh mắt và dáng vẻ quá nghiêm túc.

"Cô ấy nói hơi giống đang đọc diễn văn, nhìn thẳng, giữ dáng nghiêm túc quá. Nghe lâu sẽ hơi mệt. Ngắn ngắn thế này thì còn chịu được", ông Nawat chia sẻ.

Ông Nawat nhận xét, một hoa hậu cần biết mỉm cười khi giao tiếp. Theo ông, việc duy trì biểu cảm quá cứng nhắc trong suốt phần trả lời có thể khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi.

"Thật ra cô ấy cười lên thì rất đẹp", ông Nawat nhận xét trong livestream.

Theo quan điểm của ông Nawat, một "beauty queen" cần biết cách truyền tải những nội dung nghiêm túc sao cho dễ nghe, có sức thuyết phục và chạm đến cảm xúc người đối diện. Theo ông, việc vừa nói vừa cười giúp thí sinh tạo cảm giác gần gũi hơn. Đồng thời, ông Nawat cho rằng sự nghiêm túc là cần thiết nhưng không nên khiến người đẹp đánh mất nét mềm mại trong giao tiếp.

Emoura Phạm đoạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2026.

Hiện đoạn clip đang được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội và các diễn đàn sắc đẹp, kéo theo những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng mỗi thí sinh có phong cách thể hiện riêng, vì vậy không thể chỉ dựa vào biểu cảm để đánh giá toàn bộ khả năng của một người đẹp. Nhiều khán giả cũng nhắc đến sự khác biệt giữa phong thái nghiêm túc, điềm tĩnh và cách thể hiện thiếu tự nhiên.

Đáng chú ý, một số ý kiến cho rằng việc người đứng đầu cuộc thi công khai nhận xét thí sinh bằng những lời lẽ như vậy là thiếu tinh tế, nhất là khi cuộc thi đã kết thúc. Theo những khán giả này, dù có quyền đưa ra đánh giá chuyên môn, ban tổ chức vẫn cần cân nhắc cách diễn đạt để tránh tạo thêm tranh cãi không cần thiết.

Sự việc cũng khiến khán giả nhớ lại những tranh luận liên quan đến ông Nawat và Đoàn Thiên Ân tại Miss Grand International 2022. Thời điểm đó, những nhận xét của ông về người đẹp Việt Nam từng gây ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Việc câu chuyện cũ được nhắc lại cho thấy cách ứng xử của chủ tịch Miss Grand International với các thí sinh vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm từ cộng đồng sắc đẹp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Emoura Phạm chưa lên tiếng về đoạn clip nói trên. Những nhận xét được lan truyền cũng chưa được xác minh đầy đủ về bối cảnh và tính toàn vẹn của nội dung livestream.

Ông Nawat từng gây tranh cãi khi công khai nhận xét về Đoàn Thiên Ân sau mùa giải Miss Grand International 2022.

Miss Grand International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức cách đây 14 năm, với thông điệp hướng đến hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động quảng bá và các phần thi, cuộc thi nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những tranh luận liên quan đến thí sinh, ban tổ chức và cách điều hành.

Trước mùa giải 2026, ban tổ chức thông báo thay đổi địa điểm đăng cai, chuyển cuộc thi từ Ấn Độ sang Thái Lan. Trước đó, mùa giải năm 2024 cũng gây chú ý khi đại diện Ấn Độ Rachel Gupta tuyên bố từ bỏ danh hiệu Miss Grand International, đồng thời đưa ra những cáo buộc liên quan đến tổ chức. Những sự việc này tiếp tục khiến cuộc thi trở thành chủ đề được bàn luận bên cạnh kết quả và thành tích của các người đẹp.