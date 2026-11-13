Xôn xao clip người phụ nữ đánh bà cụ ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc kể trên, ngày 13/11, lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn, Hà Nội, xác nhận clip vụ việc xảy ra trên địa bàn. Người phụ nữ xuất hiện trong clip là con dâu của cụ bà.

Nguyên nhân ban đầu do trước đó, giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, người con dâu có hành vi hành hung mẹ chồng.

Hình ảnh cắt từ đoạn clip.

Theo lãnh đạo xã Hồng Sơn, vụ việc xảy ra vào tháng 10/2025. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã mời những người liên quan lên làm việc để xử lý.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn cho biết thêm, từ thời điểm đó đến nay, địa phương chưa ghi nhận vụ việc tương tự tái diễn.

Đáng chú ý, trong quá trình sinh sống giữa mẹ chồng và con dâu vẫn phát sinh một số bất hòa.

Sau khi tiếp nhận thông tin về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, Công an xã Hồng Sơn đã mời những người liên quan lên làm việc, đồng thời yêu cầu người đăng tải clip gỡ bỏ nội dung trên mạng xã hội. Người này đã chấp hành.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà đi lại khó khăn, bị một người phụ nữ hành hung ngoài sân.

Cụ thể, người phụ nữ túm vai, giằng co và lắc mạnh người cụ. Người này sau đó dùng tay tát vào mặt khiến cụ bà ngã xuống sân, rồi tiếp tục lớn tiếng quát tháo, vung tay đánh cụ.

Vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận và bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của người phụ nữ.