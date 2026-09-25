Xôn xao clip con ngựa bước vào nhà 'xin ăn', chủ nhân tiết lộ sự thật

Một con ngựa nâu tại Hồ Bắc (Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại cảnh nó bước vào nhà, tiến đến bàn ăn rồi "gật đầu" khi được hỏi có muốn ăn cơm hay không. Khoảnh khắc quá tự nhiên khiến nhiều người nghi ngờ đây là sản phẩm của AI, song chủ nhân khẳng định mọi hình ảnh đều chân thực và cho biết chú ngựa đã trải qua 3 năm huấn luyện để có thể sinh hoạt gần gũi với con người.

Chú ngựa có tên Dali, thuộc giống ngựa Warmblood Đức, được anh Phổ Vĩ mua từ Thượng Hải cách đây khoảng 3 năm. Kể từ đó, Dali bắt đầu được huấn luyện theo hướng "gia đình hóa" và xã hội hóa, dần làm quen với môi trường sống của con người.

Trong đoạn video đang lan truyền, Dali thong thả bước vào nhà, tiến thẳng đến bàn ăn đang bày đầy thức ăn. Khi chủ nhân hỏi: "Muốn ăn cơm đúng không?", chú ngựa bất ngờ cúi đầu rồi gật đầu như thể đang trả lời. Sau đó, Dali tiến đến và ăn một chậu cơm trắng.

Màn tương tác đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Video nhận gần 200.000 lượt thích, đồng thời khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu hình ảnh có phải được tạo ra bằng công nghệ AI hay không. Tuy nhiên, chủ nhân của Dali khẳng định đoạn video hoàn toàn chân thực, không qua chỉnh sửa.

Theo chia sẻ của Phổ Vĩ, Dali được xem như một thành viên trong gia đình. Gia đình anh hiện sinh sống tại một khu nhà kết hợp với cơ sở kinh doanh rượu ở Ân Thi, Hồ Bắc. Vì được nuôi dưỡng và làm quen với con người trong thời gian dài, Dali có thể tự do đi lại trong nhà, thậm chí từng cùng chủ nhân đi thang máy để gặp khách hàng.

"Ở nhà chúng tôi, nó giống như một thành viên trong gia đình, có thể vào phòng và ăn cùng mọi người", Phổ Vĩ chia sẻ.

Không chỉ quen với việc sinh hoạt trong nhà, Dali còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoạt động bên ngoài. Phổ Vĩ cho biết khi ra ngoài gặp đối tác, anh đôi khi đưa Dali đi cùng. Chú ngựa vừa được xem như thú cưng, vừa có lúc trở thành một "phương tiện di chuyển" đặc biệt của chủ nhân.

Điều khiến Dali được chú ý hơn cả là khả năng tương tác với con người. Sau 3 năm sống chung và được huấn luyện, chú ngựa dường như đã hình thành thói quen phản ứng trước lời nói và hành động của chủ nhân. "Có cảm giác nói gì nó cũng như hiểu được", Phổ Vĩ cho biết.

Tuy nhiên, dù xuất hiện trong video với hình ảnh ăn cơm trắng như một thành viên trong gia đình, chế độ ăn của Dali vẫn chủ yếu là thức ăn dành cho ngựa. Chủ nhân tiết lộ chú ngựa thỉnh thoảng được nếm một số món như cơm, mì hay bánh quẩy, nhưng chỉ với lượng nhỏ.

Sự thân thiện và những hành động "đậm chất con người" của Dali cũng giúp chú ngựa trở thành nhân vật chủ lực trên các tài khoản video ngắn của Phổ Vĩ. Tài khoản của anh hiện đã sở hữu gần 10 triệu người theo dõi, trong đó Dali là một trong những nhân vật thu hút lượng lớn sự quan tâm.

Không dừng lại ở vai trò thú cưng, Dali còn được chủ nhân đưa vào một số hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch tại địa phương. Theo truyền thông địa phương, Phổ Vĩ đã tận dụng hình ảnh một chú ngựa và một chú chó để xây dựng lượng người theo dõi lên tới hàng triệu, đồng thời kết hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và quảng bá du lịch.

Từ một chú ngựa được mua về cách đây 3 năm, Dali giờ đây đã trở thành "ngôi sao" trên mạng xã hội nhờ những hành động tưởng như chỉ xuất hiện ở con người. Đặc biệt, khoảnh khắc chú ngựa gật đầu trước câu hỏi "có muốn ăn cơm không?" khiến nhiều người thích thú, đồng thời một lần nữa cho thấy quá trình huấn luyện và gắn bó lâu dài có thể tạo nên mối quan hệ đặc biệt giữa con người và động vật.