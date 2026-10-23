Xóm trọ 'dậy sóng' vì Trâm và Phong sống chung phòng

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim "Xóm nhỏ", sau màn tranh cãi gây náo loạn xóm trọ, Trâm (Lưu Ly) và Phong (Hà Thành) quyết định sẽ chia sẻ căn phòng trọ sống cùng nhau. Sáng sớm, hàng xóm đã theo dõi động tĩnh trong phòng. Hai vợ chồng chị bán rau tiếp tục bàn tán về Trâm và Phong.

Người trong xóm trọ bàn tán về chuyện Trâm ở chung phòng với Phong. Ảnh VTV

"Thế này là không được rồi. Đã dặn là phải ăn ở sinh hoạt cho nó ngoan ngoãn thì tao mới cho ở. Cứ như thế này có khi là phải đuổi cút ấy. Làm ồn hết xóm mình chứ", bà chủ nhà trọ phàn nàn.

Trâm và Phong đã thỏa thuận phân chia các khu vực trong căn phòng, đồng thời còn bốc thăm quyền sử dụng đồ đạc. Thái độ dành cho đối phương của cả hai không hề thân thiện.

Trâm và Phong chia đôi phòng trọ khi ở cùng. Ảnh VTV

Ở quê, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) vẫn chưa hết phiền lòng vì cô con gái bướng bỉnh. Long (Hoàng Long) mang đồ ăn tới cho ông nhưng bị ông từ chối, còn thể hiện thái độ hờn dỗi khiến anh chàng cũng phải bó tay. "Chả hiểu giống ai, mỗi lần giận là như cả thế giới có lỗi với mình. Được cả hai bố con", Long càu nhàu.

Ông Đô vẫn chưa hết buồn phiền về chuyện con gái bỏ nhà đi ở trọ trên thành phố. Ảnh VTV

Nghe nhắc tới con gái, ông Đô lại càng tức giận, tuyên bố coi như không có đứa con gái này. Long nhận định Trâm giống bố ở thói cứng đầu. Bị nói trúng "tim đen", ông Đô lập tức đá Long ra khỏi cửa.

Tập 3 phim "Xóm nhỏ" được phát sóng lúc 21h ngày 23/10 trên kênh VTV1.