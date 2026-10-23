'Xóm nhỏ' tập 3: Trâm và Phong sống chung sau đêm bất đắc dĩ

Trong tập 3 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 23/10, sau một đêm bất đắc dĩ Trâm (Lê Lưu Ly) và Phong (Hà Thành) phải chung phòng thì không rõ đôi bạn trẻ đã làm gì khiến mọi người trong xóm trọ phải đứng ngoài cửa xì xào bàn tán.

"Đã bảo là phải ăn ở sinh hoạt ngoan ngoãn tao mới cho ở, cứ như thế này có khi phải đuổi cút", bà Phẩm chủ trọ (Thanh Tú) nói. Vì quá ồn ào, Phong mở cửa ra ngoài chào mọi người. Bà Phẩm liền hỏi Phong: "Hai đứa chúng mày làm gì mà kêu thất thanh ở trong nhà đấy?", Phong đáp vẫn sinh hoạt ngoan ngoãn như lời bà dặn.

Không rõ Trâm và Phong đã thỏa thuận với nhau thế nào mà cả hai cùng xắn tay lên chia phòng để sống chung. Không những vậy, họ còn tiến hành bốc thăm để xác định chủ sở hữu của các vật dụng trong căn phòng Duyên (Thùy Dương) để lại.

Trong khi đó, Long (Long Hoàng) tất tả ở quê phục vụ ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) - bố của Trâm. Dỗi con gái, ông quay sang dỗi cả Long mà không chịu ăn uống gì. "Chả hiểu giống ai, mỗi lần giận là như cả thế giới có lỗi với mình. Được cả hai bố con", Long càu nhàu.

Ông Đô lập tức nói Long đừng nhắc đến Trâm và coi như mình không có con. Tuy nhiên, Long quá hiểu tính ông Đô vì nếu làm được, ông đã không giận Trâm như thế. Long nhận định Trâm giống bố ở thói cứng đầu. Bị nói trúng tim đen, ông Đô lập tức đá Long ra khỏi cửa.

Trâm và Phong liệu có sống hoà thuận? Diễn biến chi tiết tập 3 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.