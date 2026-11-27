Trong tập 25 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 27/11, cuộc sống hiện tại của bà Hảo (Linh Huệ) dần hé lộ với nhiều góc khuất đầy bi kịch. Đi bước nữa nhưng không hề được hưởng sự bình yên, mẹ của Trâm lại rơi vào cảnh khốn khổ khi gặp phải đứa con riêng hỗn láo của chồng.

Không chỉ ngang nhiên đập phá đồ đạc để vòi tiền mẹ kế bất thành, gã thanh niên này còn trơ trẽn đề nghị bán nhà với lý do vừa có tiền chữa bệnh cho bố, vừa có tiền trả nợ cho bản thân. Khi bà Hảo kiên quyết từ chối cả việc đưa tiền lẫn bán nhà, hắn lập tức trở mặt, vu khống bà đang cố tình hãm hại chồng để độc chiếm căn nhà sau này. Quá uất ức trước lời lẽ xúc phạm nặng nề và vô căn cứ, bà Hảo không giữ nổi bình tĩnh đã thẳng tay cho con chồng một cái tát trời giáng.

Mẹ Trâm tát con riêng của chồng.

Ở diễn biến khác, Trâm (Lê Lưu Ly) bị Duyên (Thùy Dương) chơi xấu sau lưng, khiến cô bị hủy lịch làm việc đột ngột mà không nhận được bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn vô tình nghe được đồng nghiệp bàn tán về mối quan hệ tình cảm trong quá khứ giữa Duyên và Phong (Hà Thành). Đúng lúc tâm trạng đang rối bời, Trâm lại tận mắt nhìn thấy ảnh Phong đi chụp ngoại cảnh bên chị họ.

Không chỉ trắng trợn cướp công việc vốn thuộc về em họ, Duyên còn lên kế hoạch giành lại tình cũ bằng cách cố tình bố trí để bản thân được đi chụp ảnh riêng cùng Phong. Bất chấp thái độ lạnh lùng, khó chịu ra mặt của anh, Duyên vẫn thản nhiên cho rằng đây là "ý trời" đang muốn tác hợp cho hai người quay lại bên nhau.

Bị Phong cự tuyệt, Duyên liền đổi chiến thuật đánh trúng tâm lý anh khi buông lời úp mở: "Hay anh sợ mọi người ghen? Mà nhắc đến Trâm, tình hình có vẻ không được ổn cho lắm". Chiêu khích tướng của người yêu cũ lập tức phát huy tác dụng, Phong không giấu nổi vẻ sốt sắng gặng hỏi: "Cô nói thẳng đi, Trâm làm sao?".

Phong sẽ phản ứng ra sao khi biết Trâm đang bị chính chị họ chèn ép? Bà Hảo sẽ xoay xở thế nào trước sự quá quắt của con chồng và cuộc hội ngộ bất ngờ với ông Đô? Diễn biến chi tiết tập 25 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.