Phong bất ngờ hôn Trâm để che giấu chuyện tình cảm của ông Đô

Trong tập 21 Xóm nhỏ lên sóng tối 20/11, mối quan hệ giữa ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) và bà Phẩm (Thanh Tú) có thêm những chuyển biến tích cực. Sau nhiều ngày được bà chủ trọ quan tâm, chăm sóc, ông Đô ngày càng chủ động thể hiện tình cảm với bà.

Trong lúc ân cần bóp vai cho bà Phẩm, ông Đô không ngần ngại bày tỏ mong muốn cả hai có thể chăm sóc, quan tâm nhau lâu dài. Trước những lời chân thành của ông, bà Phẩm thừa nhận cũng có tình cảm nhưng vẫn lo lắng về thái độ của Trâm (Lê Lưu Ly).

Để tránh những hiểu lầm không đáng có, bà Phẩm đề nghị ông Đô tìm một dịp thích hợp, cùng mời Trâm đi uống cà phê để trò chuyện và nói rõ mối quan hệ giữa hai người.

Trong khi đó, Phong (Hà Thành) và Trâm có buổi chụp ảnh tại công viên. Đúng lúc này, Phong vô tình nhìn thấy ông Đô và bà Phẩm đang có những cử chỉ thân mật ở gần đó. Lo sợ Trâm phát hiện chuyện tình cảm của bố và bà chủ trọ, Phong lập tức tìm cách đánh lạc hướng cô.

Không kịp nghĩ ra phương án nào khác, Phong bất ngờ kéo Trâm lại gần rồi trao cho cô một nụ hôn ngay giữa công viên. Hành động đột ngột của Phong khiến Trâm sững sờ, nhưng sau đó cô không giấu được cảm giác hạnh phúc vì nụ hôn đầu tiên giữa hai người.

Tuy nhiên, Trâm không hề biết rằng phía sau khoảnh khắc lãng mạn ấy còn có một lý do khác mà Phong đang cố che giấu.

Duyên bất ngờ tìm gặp Trâm, chuyện gì sẽ xảy ra?

Niềm vui của Trâm chưa kéo dài được bao lâu thì cô tiếp tục phải đối mặt với một tình huống khó chịu. Khi vừa trở về xóm trọ, Trâm bất ngờ thấy chị họ Duyên (Thùy Dương) xuất hiện trước cửa phòng và yêu cầu được nói chuyện riêng.

Trước đó, Duyên từng khiến Trâm mất tiền rồi bỏ đi. Cuộc gặp lại giữa hai chị em tại studio ảnh cưới đã khiến những mâu thuẫn cũ bị khơi lại. Không chỉ vậy, Duyên còn là người yêu cũ của Phong và vẫn tìm cách níu kéo anh dù đã bị từ chối.

Ở tập 20, Phong đã thẳng thắn khẳng định không còn tình cảm với Duyên và muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ. Tuy nhiên, Duyên không chấp nhận lời chia tay, tiếp tục bám víu vào chuyện tình đã qua.

Việc Duyên bất ngờ tìm đến phòng Trâm ngay sau nụ hôn giữa cô và Phong khiến tình huống thêm căng thẳng. Duyên muốn nói điều gì với em họ? Liệu sự xuất hiện của cô có tiếp tục gây sóng gió cho mối quan hệ giữa Phong và Trâm?

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của ông Đô và bà Phẩm cũng đứng trước nhiều câu hỏi khi cả hai vẫn chưa thể thẳng thắn chia sẻ với Trâm.

Nguồn: VFC

Những diễn biến tiếp theo của Xóm nhỏ tập 21 sẽ được hé lộ lúc 21h ngày 20/11 trên kênh VTV1.