Duyên cố níu kéo, Phong kiên quyết chấm dứt tình cảm

Theo những tình tiết được hé lộ trong tập 20 Xóm nhỏ, Phong (Hà Thành) có cuộc đối thoại căng thẳng với bạn gái cũ là Duyên (Thùy Dương). Sau những chuyện đã xảy ra, anh khẳng định không còn tình cảm và không muốn tiếp tục mối quan hệ.

Tuy nhiên, Duyên không chấp nhận sự thật. Cô cho rằng cả hai chưa từng chính thức nói lời chia tay nên vẫn có cơ hội quay lại với nhau. Trước thái độ cố chấp của bạn gái cũ, Phong quyết định chấm dứt mọi hy vọng bằng lời chia tay dứt khoát.

Phong kiên quyết nói lời chia tay khi Duyên tìm cách níu kéo trong tập 20 phim Xóm nhỏ. Nguồn: VFC

Duyên tiếp tục tìm cách giải thích, khẳng định bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để có thể trở về bên Phong. Dù vậy, những lời thanh minh của cô dường như không khiến anh thay đổi quyết định.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Phong và Trâm (Lê Lưu Ly) đang có những chuyển biến đáng chú ý. Trước đó, Phong nhiều lần âm thầm giúp đỡ Trâm và gia đình cô. Anh còn giới thiệu công việc làm mẫu ảnh tại studio áo cưới cho Trâm, nhưng không ngờ nơi này cũng có sự xuất hiện của Duyên.

Đáng nói, Duyên chính là người chị họ từng lấy tiền của Trâm rồi bỏ đi. Cô cũng có mâu thuẫn tiền bạc với Phong. Việc cả ba gặp lại nhau khiến những chuyện cũ có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

Liệu Duyên có chấp nhận buông tay sau lời chia tay của Phong, hay sẽ tiếp tục tìm cách níu kéo anh?

Bà Phẩm nổi giận vì bị hiểu lầm có quan hệ tình cảm với ông Đô

Ở diễn biến khác, Trâm vô cùng sửng sốt khi nghe chị Lan (Khánh Linh) kể về tình huống vừa chứng kiến giữa bố mình là ông Đô và bà Phẩm, chủ xóm trọ.

Theo lời Lan, cô bắt gặp ông Đô đang nắm tay bà Phẩm, bên cạnh hai người lại có một bộ chăn ga gối đệm. Từ những gì nhìn thấy, Lan hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức thân mật.

Không chỉ kể lại sự việc, Lan còn tiết lộ đã buông lời trêu chọc khiến bà Phẩm tức giận. Chồng Lan cũng góp chuyện, cho rằng không ngờ ông Đô và bà Phẩm lại tiến triển nhanh đến vậy.

Những lời bàn tán nhanh chóng khiến bà Phẩm cảm thấy bị xúc phạm. Quá bức xúc, bà chủ trọ tìm đến tận phòng Trâm để nói chuyện cho rõ ràng.

Bà Phẩm khẳng định mình đã có con cháu đầy đủ, không có ý định trở thành mẹ kế của bất kỳ ai. Bà cũng cho rằng bố con Trâm đã hiểu sai sự quan tâm của mình dành cho ông Đô, đồng thời yêu cầu hai người tự giải quyết chuyện gia đình thay vì kéo bà vào những hiểu lầm không đáng có.

Trước phản ứng gay gắt của bà chủ trọ, cả ông Đô và Trâm đều vội vàng xin lỗi. Tuy nhiên, bà Phẩm vẫn chưa nguôi giận. Thậm chí, bà còn tuyên bố nếu cảm thấy không thể tiếp tục sống hòa thuận, bà sẵn sàng trả lại tiền đặt cọc để bố con Trâm chuyển đi nơi khác.

Lời tuyên bố khiến mối quan hệ vốn đã nhiều khúc mắc giữa Trâm và bà Phẩm thêm căng thẳng. Trong khi đó, ông Đô rơi vào tình thế khó xử khi sự quan tâm của bà chủ trọ dành cho mình lại trở thành nguyên nhân gây ra những lời đồn đoán.

Liệu bố con Trâm có thể hóa giải hiểu lầm và khiến bà Phẩm nguôi giận? Phong sẽ làm gì khi Duyên vẫn không chịu chấp nhận chia tay?

Những diễn biến tiếp theo của Xóm nhỏ tập 20 dự kiến lên sóng lúc 21h ngày 19/11 trên kênh VTV1.