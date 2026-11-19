Trong tập 20 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 19/11, Phong (Hà Thành) có cuộc đối thoại thẳng thắn với Duyên (Thùy Dương), khẳng định anh không còn chút tình cảm nào dành cho cô. Trước sự lạnh lùng của bạn trai, Duyên vẫn cố chấp bám víu vào quá khứ khi đáp lại: "Nhưng mình chưa từng chia tay mà".

Không để tình cũ nuôi thêm hy vọng hão huyền, Phong dứt khoát nói: "Nếu em thực sự muốn nghe thì bây giờ anh nói: Chia tay đi!". Tuy nhiên, Duyên vẫn một mực không đồng ý và ra sức thanh minh để có thể quay trở về bên Phong, cô đã phải nỗ lực rất nhiều.

Phong chính thức nói lời chia tay Duyên.

Ở diễn biến khác, Trâm (Lê Lưu Ly) sốc nặng khi nghe chị Lan (Khánh Linh) kể lại cảnh tượng vừa bắt gặp: ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) đang nắm tay bà Phẩm (Thanh Tú), ngay bên cạnh hai người lại có sẵn một bộ chăn ga gối đệm. "Chị động viên hai người vài câu, có nói là: Hai người chuẩn bị động phòng à? Xong u Phẩm bảo 'cút'", Lan hào hứng thuật lại, trong khi chồng chị bình luận thêm rằng không ngờ cô chú lại tiến triển nhanh đến thế.

Quá bức xúc vì vướng phải hiểu lầm oái oăm, bà Phẩm sang tận phòng của Trâm để làm cho ra nhẽ, tuyên bố hai bố con hãy tự giải quyết mọi việc với nhau chứ đừng lôi bà vào cuộc. "Tôi từng này tuổi có con cháu đề huề, tôi không có nhu cầu làm mẹ kế của ai cả. Theo đuổi, cầu cạnh chưa chắc tôi đã đồng ý, ở đó mà nghĩ tôi phải đi cầu cạnh, nịnh nọt các người", bà bức xúc nói.

Dù cả ông Đô và Trâm đều vội vàng lên tiếng xin lỗi nhưng cơn giận của bà chủ trọ vẫn chưa nguôi ngoai. Bà Phẩm lạnh lùng buông lời chốt lại trước khi bỏ đi: "Thôi! Cảm thấy vui vẻ thì sống tiếp, nếu không tôi trả tiền đặt cọc đi thuê chỗ khác ở".

Bố con Trâm sẽ làm cách nào để xoa dịu cơn giận và hóa giải hiểu lầm với bà Phẩm? Duyên sẽ còn giở chiêu trò gì để tiếp tục níu kéo Phong? Diễn biến chi tiết tập 20 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.