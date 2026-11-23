Trâm gặp lại chị họ từng lừa tiền tại studio áo cưới

Trong tập 19 Xóm nhỏ dự kiến phát sóng tối 18/11, Trâm có cơ hội thử sức với công việc người mẫu ảnh tại một studio áo cưới nhờ sự giới thiệu của Phong. Tuy nhiên, khi biết Duyên cũng đang cộng tác tại đây, Phong lại tìm cách khiến Trâm thay đổi quyết định.

Anh liên tục đưa ra những khó khăn, trở ngại của công việc với hy vọng Trâm sẽ nản lòng. Trái với dự tính của Phong, cô gái trẻ vẫn hào hứng và quyết tâm thử sức trong lĩnh vực mới. Nhận thấy thái độ bất thường của anh, Trâm thẳng thắn hỏi liệu Phong có đang giấu mình chuyện gì hay không.

Khi đến studio để tham gia buổi chụp ảnh, Trâm bất ngờ phát hiện người mẫu làm việc cùng mình chính là Duyên, chị họ từng lừa tiền cô rồi biến mất. Cuộc gặp gỡ ngoài dự tính khiến Trâm không khỏi ngỡ ngàng, trong khi Duyên vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Đáng chú ý, khi chủ thương hiệu áo cưới bày tỏ sự hài lòng với Trâm và hỏi ý kiến Duyên, cô không ngần ngại dành nhiều lời khen cho em họ. Duyên còn hứa sẽ hướng dẫn, hỗ trợ Trâm trong quá trình làm việc để mang đến những hình ảnh mới mẻ cho studio.

Tuy nhiên, khi biết chính Phong là người giới thiệu Trâm đến đây, thái độ của Duyên lập tức thay đổi. Chi tiết này khiến cuộc gặp giữa ba người trở nên đáng chú ý, nhất là khi Duyên từng có quan hệ tình cảm với Phong và còn nợ anh số tiền 100 triệu đồng.

Phong bị Trâm hỏi thẳng có tình cảm với mình hay không

Ở diễn biến khác, vì bận công việc, Trâm gọi điện nhờ Long (Long Hoàng) mua đồ ăn trưa cho bố là ông Đô (NSƯT Hoàng Hải). Tuy nhiên, Long lại chuyển việc này sang cho Phong.

Trong khi đó, mâu thuẫn giữa Trâm và bà Phẩm (Thanh Tú) tiếp tục căng thẳng vì chuyện chăm sóc ông Đô. Trước đó, Trâm đã nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng khi bà chủ trọ thường xuyên quan tâm, mang đồ ăn sang cho bố mình.

Để giải quyết tình huống khó xử, Phong bất ngờ thừa nhận chính anh đã giả danh Trâm để nấu cháo mang sang cho ông Đô. Lời thú nhận khiến Trâm ngạc nhiên bởi trước đó cô không hề hay biết những việc Phong âm thầm làm cho gia đình mình.

Nguồn: VFC

Để giải quyết tình huống khó xử, Phong bất ngờ thừa nhận chính anh đã giả danh Trâm để nấu cháo mang sang cho ông Đô. Lời thú nhận khiến Trâm ngạc nhiên bởi trước đó cô không hề hay biết những việc Phong âm thầm làm cho gia đình mình.

Nhớ lại hàng loạt hành động quan tâm của người hàng xóm trong thời gian qua, Trâm bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt mà Phong dành cho mình. Không muốn tiếp tục đoán già đoán non, cô quyết định hỏi thẳng anh có phải đã làm tất cả những chuyện đó vì mình và liệu anh có ý gì với cô hay không.

Câu hỏi bất ngờ đặt Phong vào tình thế khó xử, bởi anh vốn chưa từng trực tiếp thừa nhận tình cảm với Trâm.

Liệu Phong có đủ can đảm nói ra lòng mình? Duyên sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện mối quan hệ giữa người yêu cũ và cô em họ từng bị mình lừa tiền?

Những diễn biến tiếp theo của Xóm nhỏ tập 19 dự kiến lên sóng lúc 21h ngày 18/11 trên kênh VTV1.