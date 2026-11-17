Trong tập 18 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 16/11, Phong (Hà Thành) chạm mặt Duyên (Thùy Dương) ngay tại công ty nơi anh đến phỏng vấn thử việc. Không vòng vo né tránh, Phong đi thẳng vào vấn đề với người yêu cũ, yêu cầu cô hoàn trả số tiền 100 triệu đồng mà Duyên từng cầm của anh rồi bặt vô âm tín.

Trước thái độ dứt khoát của Phong, Duyên chỉ trả trước 7 triệu đồng và đề nghị sẽ trả góp dần 5 triệu đồng mỗi tháng vào kỳ nhận lương. Phương án trả nợ "nhỏ giọt" kéo dài cả năm trời của tình cũ khiến Phong không giấu nổi sự ngán ngẩm và bất lực.

Tình cũ xin trả góp cho Phong khoản nợ 100 triệu.

Ở diễn biến khác, bà Phẩm (Thanh Tú) tiếp tục mang cháo đỗ xanh sang thăm hỏi ông Đô (NSƯT Hoàng Hải), đồng thời khéo léo nhắc nhở Trâm (Lê Lưu Ly) nên quan tâm đến bố đúng cách hơn. Lời khuyên này lập tức chạm tự ái của Trâm. Cô tỏ rõ thái độ không bằng lòng, không muốn bà chủ trọ sang chăm sóc bố mình nữa và tuyên bố sẽ tự tay vào bếp nấu cháo cho ông.

Hiểu ý con gái, ông Đô đành lên tiếng đỡ lời, bảo từ giờ bà Phẩm không cần phải mang đồ ăn sang cho mình. Tuy nhiên, bà Phẩm lại thẳng thừng phản đối món cháo gà mà Trâm định nấu, bày tỏ sự nghi ngờ về tay nghề bếp núc của cô nàng: "Chữa đau chân khéo lại thành ra ngộ độc", bà nói.

Giữa những căng thẳng tại xóm trọ, Trâm vẫn đón nhận tin vui lớn khi chính thức nhận được công việc mới nhờ sự giới thiệu tận tình của Phong. Niềm vui càng nhân đôi khi đúng lúc cô vừa làm xong bát mì tôm ăn tạm, điện thoại bất ngờ báo tin nhắn từ Phong rủ đi ăn đêm.

Phong có thoả hiệp với phương án của Duyên? Trâm có nhận lời Phong? Diễn biến chi tiết tập 18 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.