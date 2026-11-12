Xóm nhỏ tập 16: Cả xóm trọ náo loạn vì chuyện ông Đô ngủ qua đêm ở phòng bà Phẩm, Long ghen tuông dữ dội

Trong trích đoạn giới thiệu Xóm nhỏ tập 16, Phong (Hà Thành) khiến Trâm (Lê Lưu Ly) xúc động khi tiết lộ những ký ức đau buồn về gia đình. Đằng sau vẻ ngoài vui vẻ, lạc quan thường ngày, Phong từng trải qua tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha mẹ.

Anh nghẹn ngào kể rằng mình luôn cảm thấy bị gia đình chối bỏ, không được bố mẹ quan tâm và thường xuyên phải chịu cảm giác cô độc. Bà ngoại là người duy nhất mang đến cho Phong sự yêu thương, nhưng sau đó bà cũng qua đời, để anh một mình đối diện với những tổn thương.

Khi nhắc lại quá khứ, Phong không kìm được nước mắt. Chứng kiến anh đau lòng, Trâm lặng người, chỉ biết nhẹ nhàng đặt tay an ủi. Cuộc trò chuyện giúp Trâm hiểu thêm về những điều Phong đã trải qua và lý do anh luôn cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ.

Ở một diễn biến khác, xóm trọ xảy ra chuyện dở khóc dở cười khi Trâm và Long (Long Hoàng) bất ngờ nhìn thấy ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) bước ra từ phòng bà Phẩm (Thanh Tú) vào sáng sớm.

Chứng kiến cảnh tượng này, Trâm lập tức nghi ngờ bố đã ngủ lại phòng bà chủ trọ. Long cũng tỏ ra thất vọng, trong khi chị Lan (Khánh Linh) trách bà Phẩm vì để một người đàn ông mới đến xóm trọ qua đêm trong phòng mình.

Trước những lời chất vấn, bà Phẩm vội vàng giải thích rằng đêm trước ông Đô uống say, nằm ngủ ngoài sân. Lo ông bị trúng gió, bà mới đưa vào phòng nằm nghỉ.

Tuy nhiên, lời giải thích chưa đủ khiến mọi người hết nghi ngờ. Trâm tiếp tục thắc mắc vì sao bà Phẩm không đưa bố mình sang phòng con gái hoặc một phòng khác mà lại để ông ngủ ngay tại phòng riêng.

Giữa lúc bà Phẩm đang khó xử vì bị hiểu lầm, Long bất ngờ phát hiện thêm một chuyện khiến anh không thể bình tĩnh. Nhận thấy Phong không trở về phòng ngủ, lại có đôi giày nam xuất hiện trong phòng Trâm, Long hiểu rằng Phong đã tiếp tục qua đêm cùng cô.

Phát hiện này khiến Long vô cùng đau khổ và ghen tuông. Trong khi đó, phản ứng của ông Đô nếu biết Phong vẫn ngủ lại phòng con gái cũng là điều khiến khán giả tò mò.

Liệu bà Phẩm có giải thích được hiểu lầm với mọi người? Ông Đô sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện của Trâm và Phong?

Những diễn biến tiếp theo của Xóm nhỏ tập 16 sẽ lên sóng lúc 21h ngày 12/11 trên kênh VTV1.

Trước đó, ở tập, ông Đô liên tục tra hỏi Phong về thời gian anh ở chung phòng với Trâm. Dù Phong khẳng định không có hành động thiếu đứng đắn, ông Đô vẫn tìm cách bắt bẻ khiến chàng trai lúng túng.

Trong khi đó, Trâm buồn bã vì bố quên ngày giỗ mẹ. Thấy cô một mình chuẩn bị mâm cơm cúng, bà Phẩm cùng những người hàng xóm đã giúp đỡ. Mọi người cũng trách ông Đô vì quá vô tâm, không nhớ ngày giỗ của người vợ đã mất.

Những mâu thuẫn chưa được giải quyết khiến quan hệ giữa ông Đô, Trâm và Phong tiếp tục trở nên phức tạp trong tập phim mới.