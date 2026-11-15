Xóm nhỏ tập 15: Bố Trâm tra hỏi Phong chuyện ngủ chung với con gái, cả xóm trọ bất bình vì một việc

Trong những diễn biến được hé lộ của tập 15 "Xóm nhỏ", ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) vẫn chưa hết nghi ngờ về mối quan hệ giữa con gái Trâm (Lê Lưu Ly) và Phong (Hà Thành), dù đã đồng ý cho chàng trai chuyển sang ở cùng phòng trọ với mình.

Đặc biệt, ông Đô liên tục tra hỏi Phong về khoảng thời gian anh sống chung phòng với Trâm trước đó. Người cha tỏ ra sốt ruột, lo lắng hai người có thể đã vượt quá giới hạn trong thời gian ở cùng nhau. Những câu hỏi dồn dập của ông khiến Phong rơi vào tình huống khó xử.

Trích đoạn phim “Xóm nhỏ” tập 15. Nguồn: VFC

Ông Đô quên ngày giỗ vợ, cả xóm trọ lên tiếng bênh vực Trâm

Ở diễn biến khác, Trâm tất bật chuẩn bị mâm cúng nhân ngày giỗ mẹ. Cô không khỏi chạnh lòng khi nhận ra bố đã quên mất ngày quan trọng này. Dù buồn, Trâm quyết định không nhắc ông Đô mà âm thầm lo liệu mọi việc.

Chứng kiến hoàn cảnh của Trâm, bà Phẩm (Thanh Tú) nhanh chóng kêu gọi mọi người trong xóm trọ đến giúp cô chuẩn bị mâm cúng. Khi biết ông Đô quên ngày giỗ người vợ quá cố, những người hàng xóm đều tỏ ra bất bình, lên tiếng trách ông thiếu quan tâm đến chuyện gia đình.

Giữa lúc cả xóm đang bận rộn giúp Trâm, ông Đô bất ngờ bỏ dở việc bán hàng để trở về phòng trọ. Tại đây, ông bắt gặp Phong đang mang đồ ra ngoài. Thấy chàng trai có biểu hiện khác thường, ông lập tức sinh nghi, cho rằng Phong đang che giấu điều gì đó.

Liệu ông Đô có nhớ ra ngày giỗ vợ và nhận ra nỗi buồn của con gái? Phong đang làm gì khi bị ông bất ngờ bắt gặp? Những tình huống này sẽ được làm rõ trong tập 15 "Xóm nhỏ", dự kiến phát sóng lúc 21h ngày 11/11 trên VTV1.

Trước đó, ở tập 14: Ông Đô bắt Phong chuyển sang ở cùng Long

Trước đó, trong tập 14 phát sóng tối 10/11, Long mang đồ ăn sang phòng Trâm theo lời nhờ của ông Đô và bất ngờ phát hiện Phong đang sống chung với cô. Sự việc nhanh chóng đến tai ông Đô, khiến ông vô cùng tức giận vì cho rằng con gái đã giấu mình chuyện ở chung phòng với một người đàn ông.

Trâm giải thích rằng cô và Phong rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau khi bị Duyên lừa tiền, không đủ khả năng thuê phòng riêng. Phong cũng chủ động nhận trách nhiệm, giải thích rõ tình cảnh của hai người và thuyết phục Trâm thông cảm cho sự lo lắng của bố.

Sau khi nghe giải thích, ông Đô vẫn kiên quyết yêu cầu Phong rời khỏi phòng Trâm. Tuy nhiên, thay vì để chàng trai tự tìm chỗ ở mới, ông quyết định đưa Phong sang ở chung phòng với mình và Long.

Quyết định này khiến Long vô cùng khó chịu, bởi anh vốn có tình cảm với Trâm và không ưa Phong. Dù liên tục phản đối, Long cuối cùng vẫn phải chấp nhận người bạn cùng phòng bất đắc dĩ.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Trâm và Phong có dấu hiệu tiến triển. Khi quay lại lấy đồ, Phong quan tâm đến chuyện ăn uống của Trâm, đồng thời dò hỏi mối quan hệ giữa cô và Long. Trâm giải thích rằng hai người chỉ là bạn bè thân thiết, phần nào giúp Phong hiểu rõ hơn về tình cảm của Long dành cho cô.