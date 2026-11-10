'Xóm nhỏ' tập 14: Long phát điên vì bị bố Trâm ép ở chung phòng với tình địch

Trong tập 14 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 10/11, sau khi vừa giải quyết xong mâu thuẫn và làm lành với bố, Trâm (Lê Lưu Ly) lại tiếp tục đối mặt với rắc rối mới.

Mọi chuyện bắt đầu khi Long mang đồ ăn sang phòng cho Trâm phát hiện Phong (Hà Thành) cũng đang ở chung phòng với cô. Tình huống bất ngờ này khiến Long vô cùng tức giận và không giữ được bình tĩnh. Sự việc lập tức đến tai ông Đô (NSƯT Hoàng Hải).

Trái với dự đoán của mọi người, thay vì trút giận hay dạy cho Phong một bài học, ông Đô lại đưa ra quyết định đầy bất ngờ. Để tách Phong ra khỏi con gái mình, ông yêu cầu anh phải chuyển sang ở chung phòng trọ với Long.

Bất chấp phản ứng gay gắt và sự chống đối từ Long, ông Đô cho phép Phong tự do chọn chỗ nằm tùy thích trong phòng. Cho rằng ông Đô quá thiên vị Phong và đối xử bất công với mình, Long vô cùng ức chế và bắt đầu tìm mọi cách để gây khó dễ cho người bạn chung phòng bất đắc dĩ.

Hai tình địch ở chung phòng.

Ở diễn biến khác, Phong quay trở lại phòng của Trâm để dọn dẹp đồ đạc cá nhân chuyển sang chỗ ở mới. Nhận ra thái độ gay gắt cùng sự tức giận bất thường của Long trước đó, Phong không khỏi tò mò. Anh quyết định hỏi thẳng Trâm xem cô và Long rốt cuộc có mối quan hệ gì với nhau, bởi anh cảm nhận rõ Long dường như đang ghen với mình.

Trâm sẽ phản ứng ra sao và giải thích thế nào về mối quan hệ với Long? Cuộc sống ở ghép đầy gượng ép giữa Long và Phong sẽ nảy sinh những chuyện oái ăm gì tiếp theo? Diễn biến chi tiết tập 14 Xóm nhỏ sẽ chính thức phát sóng lúc 21h00 tối nay trên kênh VTV1.