'Xóm nhỏ': Phim mới về tình người giữa những lao động nhập cư

Ở tuổi 19, Trâm quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với ông Đô, người bố nghiêm khắc. Trâm mang theo khát vọng tự do, mong muốn khẳng định bản thân và giấc mơ về một cuộc sống đầy cơ hội nơi thành phố lớn. Cô gái trẻ tin rằng, mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định tương lai.

Cảnh trong phim "Xóm nhỏ"

Thế nhưng, cuộc sống không dễ dàng như những gì Trâm từng hình dung và được hứa hẹn bởi Duyên, người chị đồng hương. Ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội, cô đã phải đối diện với một cú lừa, mất đi chỗ dựa và gần như trắng tay.

Không tiền bạc, không người thân bên cạnh, Trâm buộc phải bắt đầu cuộc sống tự lập trong một xóm trọ nghèo, nơi mọi thứ đều xa lạ với cô. Tại đây, Trâm gặp Phong, chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế và không ít lần khiến cô nổi cáu.

Từ hai người xa lạ trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, những màn đấu khẩu, đối đầu và tình huống tréo ngoe giữa Trâm và Phong hứa hẹn tạo nên màu sắc hài hước, trẻ trung cho bộ phim. Nhưng đằng sau những va chạm ấy là câu chuyện về sự sẻ chia, niềm tin và những tình cảm nảy sinh khi con người cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hành trình của Trâm cũng mở ra nhiều vấn đề gần gũi với giới trẻ hiện nay: khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế, khát vọng tự lập, sức hấp dẫn của sự nổi tiếng trên mạng xã hội và những cạm bẫy phía sau các cơ hội tưởng chừng dễ dàng.

Dàn diễn viên trẻ trong phim

Điểm đặc biệt của Xóm nhỏ nằm ở bức tranh đời sống của những người lao động bình dị, những con người tưởng chừng vô danh giữa đô thị rộng lớn nhưng mỗi người đều mang một câu chuyện đáng để lắng nghe.

Đó là bà Mùi nhặt ve chai, ngày ngày chắt chiu từng đồng tiền lẻ. Anh Nam bán kẹo kéo, một mình nuôi con gái nhỏ với nỗi lo cơm áo và tương lai của con. Vợ chồng Hiệp – Lan quanh năm tất bật với những chuyến xe ba gác, gánh rau rong; hay bà Phẩm, người chủ trọ có vẻ ngoài ghê gớm, lời nói sắc như dao nhưng luôn có cách riêng để quan tâm những người sống quanh mình.

Mỗi nhân vật đại diện cho một lát cắt chân thực của cuộc sống mưu sinh nơi thành thị.

Bộ phim không tô hồng cuộc sống của người lao động, cũng không chỉ khai thác những nhọc nhằn, thiếu thốn mà hướng đến những điều bình dị như một bữa ăn được san sẻ, một lời hỏi han đúng lúc hay sự giúp đỡ âm thầm giữa những người không cùng huyết thống.

"Xóm nhỏ" đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hoàng Hải

Cùng với đó, những bất đồng giữa hai thế hệ được khai thác bằng nhiều tình huống vừa hài hước, vừa gần gũi với đời sống gia đình Việt Nam. Đằng sau những cuộc khẩu chiến là nỗi lo của người cha trước hành trình khôn lớn của con gái và khao khát được công nhận của một người trẻ đang bước vào đời.

Xóm nhỏ quy tụ dàn diễn viên kết hợp hài hòa giữa những gương mặt trẻ tiềm năng và các nghệ sĩ gạo cội. Nữ diễn viên Lưu Ly thử sức với vai Trâm để thể hiện nét bướng bỉnh, cá tính nhưng đầy khao khát tự lập. Hà Thành hóa thân thành Phong, chàng nhiếp ảnh gia thẳng thắn, khó ưa nhưng giàu tình cảm.

Đặc biệt, NSƯT Hoàng Hải trở lại với hình ảnh người cha đơn thân nghiêm khắc nhưng yêu thương con vô điều kiện.

Bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như Thanh Tú, Hoàng Long, Khánh Linh, Thuỳ Dương, Trần Bích Thủy, Tiến Huy, Đình Hưng...