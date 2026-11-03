Xóm Nhỏ có câu chuyện dễ thương, diễn viên đẹp nhưng cớ sao chưa ăn khách?

Khi Xóm Nhỏ chuẩn bị lên sóng, nhiều người đã đoán phim sẽ trở thành cơn sốt như 11 Tháng 5 Ngày. Bởi hai phim có nhiều điểm trùng hợp, từ nội dung nhẹ nhàng về hành trình trưởng thành của người trẻ, không cần drama gia đình lắt léo cho đến dàn diễn viên trẻ đẹp. Nhưng chẳng ngờ Xóm Nhỏ dù đã chiếu được 8 tập nhưng hiệu ứng lại khá im ắng, ít nhất là không được nhắc đến nhiều bằng phim chiếu cùng thời điểm là Căn Nhà Không Mái Che.

Cặp đôi chính đều có ngoại hình đẹp.

Cư dân mạng cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến Xóm Nhỏ chưa bứt phá. Đầu tiên là kịch bản vì khá giống 11 Tháng 5 Ngày nên câu chuyện trở nên dễ đoán. Người xem nhanh chóng đoán được rằng nữ chính Trâm sau khi bỏ nhà đi thuê trọ tất nhiên sẽ gặp khó khăn, bị kẻ xấu lừa gạt nhưng được những người ở đây cưu mang giúp đỡ. Mối quan hệ với nam chính ban đầu khắc khẩu xong dần dần sẽ thân thiết hơn cũng là công thức quen thuộc qua nhiều phim.

Hai nhân vật chính ban đầu mâu thuẫn rồi dần dần hiểu nhau hơn.

Trong phim Mùa Hè Năm Ấy, nhân vật của Lưu Ly và Hà Thành không nên duyên nên cứ ngỡ là cư dân mạng sẽ hào hứng thấy họ thành đôi trong Xóm Nhỏ. Nhưng hóa ra ngược lại, người xem vẫn vương vấn với Lưu Ly - Long Vũ quá đỗi dễ thương nên chưa sẵn sàng đẩy thuyền cho nữ diễn viên đến với người khác. Vì thế, dù Lưu Ly lẫn Hà Thành đều có ngoại hình sáng, nhìn đẹp đôi khi đứng cạnh nhau nhưng vẫn chưa thể làm khán giả xao xuyến.

Lưu Ly và Hà Thành đều lần đầu đóng vai chính.

Nhưng Xóm Nhỏ mới đi được chặng đường đầu tiên. Biết đâu ở những tập sau, kịch bản sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn khó đoán hơn, Lưu Ly cùng Hà Thành ngày càng diễn xuất ăn ý hơn sẽ mang lại sức hút cho phim.