Xóm Lương Thông, xã Cần Yên đạt giải nhất Hội thi 'Tuyên truyền viên giỏi tổ truyền thông cộng đồng'

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 12 đội thi đến từ tổ truyền thông cộng đồng các xóm, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa sinh động, kết hợp giữa tuyên truyền, giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật và thể hiện năng lực xử lý tình huống của thành viên tổ truyền thông cộng đồng với 3 phần thi. Phần thi chào hỏi, các đội giới thiệu khái quát về đơn vị, địa phương và hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, gửi gắm các thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng an toàn.

Phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và xử lý tình huống gồm các câu hỏi trắc nghiệm và xử lý tình huống thực tế tập trung vào Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Hôn nhân và Gia đình.

Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, mỗi đội xây dựng và biểu diễn một tiểu phẩm gắn với thực tiễn địa phương, truyền tải thông điệp về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại và mua bán phụ nữ, trẻ em.

Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Tổ truyền thông cộng đồng xóm Lương Thông, xã Cần Yên; giải nhì, Tổ truyền thông cộng đồng xóm Nà Pù, xã Nam Quang và Tổ truyền thông cộng đồng xóm Thôn Ga, xã Quang Trung; trao 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 5 giải phụ, gồm: Màn chào hỏi ấn tượng nhất, xử lý tình huống khéo léo nhất, tiểu phẩm hay nhất, diễn viên xuất sắc nhất, trang phục dân tộc đẹp nhất.

Ban tổ chức trao giải nhất cho Tổ truyền thông cộng đồng xóm Lương Thông, xã Cần Yên.

Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi tổ truyền thông cộng đồng” tỉnh năm 2026 là dịp để các đội thi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện kiến thức, kỹ năng truyền đạt và sự sáng tạo. Qua hình thức sân khấu hóa, những chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em được cụ thể hóa thành các thông điệp dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.