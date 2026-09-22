“Xóm hiến máu” ở An Châu: Gần 200 lần trao giọt hồng

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền (bìa phải) là một trong những "cầu nối" lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện tại ấp Hòa Phú 4.

Những "cầu nối" nghĩa tình

Dưới hiên nhà râm mát ngập tràn tiếng cười nói, bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, ngụ tổ 1, ấp Hòa Phú 4, cẩn thận lấy từ chiếc túi ra xấp giấy chứng nhận hiến máu được giữ phẳng phiu.

Hơn 20 năm gắn bó với phong trào, bà Tuyền đã có 79 lần hiến máu. Con trai bà cũng tham gia 28 lần. Với bà, đó không phải là thành tích để khoe, mà là niềm hạnh phúc khi được góp phần trao đi cơ hội sống cho người bệnh.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, bà Tuyền còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia. Mỗi khi có lịch hiến máu, bà lại thông báo, nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe và động viên những người còn e ngại. Từ sự kiên trì ấy, ngày càng nhiều người trong xóm hưởng ứng.

Chị Quách Ngọc Hạnh (sinh năm 1984) đến với hiến máu từ chính những người thân trong gia đình. Ba chồng, mẹ chồng và chồng chị đều từng tham gia hiến máu. Mỗi khi nghe bà Tuyền báo lịch, dù bận công việc, chị vẫn cố gắng thu xếp để đến điểm hiến máu.

Ban đầu còn chút lo lắng, nhưng sau nhiều lần tham gia, chị Hạnh lại trở thành người vận động những người xung quanh cùng vượt qua tâm lý sợ kim tiêm để góp sức cho phong trào.

Những người hàng xóm như chị Nguyễn Thị Kiều Trang, bà Đặng Thị Dứt, chị Vương Thị Tuyết Nhung... cũng lần lượt tham gia. Người từng sợ kim tiêm, người bận rộn với công việc gia đình, nhưng qua sự động viên của những người đi trước, họ dần trở thành những thành viên quen thuộc trong mỗi đợt hiến máu.

Câu chuyện hiến máu tình nguyện luôn là đề tài sôi nổi ở ấp Hòa Phú 4.

Niềm vui ở xóm nhân ái

Ông Nguyễn Thanh Hòa (sinh năm 1970), với 26 lần hiến máu, thường chủ động thông báo lịch cho bà con trong xóm để mọi người có thời gian chuẩn bị sức khỏe. “Thông báo trước để chuẩn bị tinh thần, chứ cận ngày mới hay thì không kịp. Lỡ hẹn hiến máu thì rất tiếc”, ông Hòa chia sẻ.

Từ những lời nhắc ấy, bà con tự động viên nhau hạn chế tiệc tùng trước ngày hiến máu, nghỉ ngơi hợp lý để đủ điều kiện tham gia. Người này nhắc người kia, người đã quen thì động viên người mới. Cứ vậy, phong trào hiến máu ở xóm nhỏ được duy trì qua nhiều năm mà không cần những lời vận động cầu kỳ.

Chị Dương Thị Kim Tuyền (sinh năm 1981) cũng từng rất sợ kim tiêm. Thế nhưng, sau lần đầu vượt qua tâm lý ấy, chị tiếp tục tham gia và đến nay đã có gần 50 lần hiến máu. Không chỉ bản thân duy trì đều đặn, chị còn vận động đồng nghiệp tại cơ quan đăng ký tham gia mỗi khi có đợt phát động.

Với những người ở ấp Hòa Phú 4, số lần hiến máu không phải để so sánh hơn kém. Điều khiến họ vui nhất là sau mỗi đợt lại có thêm người mới cùng tham gia.

Từ bà Tuyền với 79 lần hiến máu, ông Hòa 26 lần, chị Dương Thị Kim Tuyền gần 50 lần và nhiều người khác trong xóm, những con số ấy dần nối dài thành một câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia.

Ở “xóm hiến máu” Hòa Phú 4, nghĩa tình không nằm ở những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một lời nhắc lịch, một chuyến xe cùng đi đến điểm hiến máu hay cái động viên dành cho người lần đầu còn lo lắng. Nhưng chính từ những việc giản dị ấy, phong trào đã được gìn giữ, lan tỏa và trở thành nét đẹp của xóm nhỏ.