Xóm Đuổm vui Ngày hội Đại đoàn kết

Đồng chí Vũ Duy Hoàng và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Đuổm.

Xóm Đuổm được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xóm: Đuổm, Đồng Chằm và Ao Sen (hiện có 368 hộ, 1.611 nhân khẩu). Dù địa bàn rộng hơn sau sáp nhập, tinh thần đoàn kết của nhân dân tiếp tục được vun đắp.

Thu nhập bình quân của xóm đạt 58 triệu đồng/người/năm; 100% hộ có điện lưới, 97% hộ dùng nước hợp vệ sinh; 129 hộ tiếp cận vốn vay chính sách. Nhân dân đóng góp 70 triệu đồng làm đường bê tông; xây dựng các mô hình tự quản, vận động gần 33 triệu đồng ủng hộ các quỹ.

Bà con nhân dân dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, xóm phát động thi đua năm 2027 với các chỉ tiêu: 100% hộ được tuyên truyền chủ trương, pháp luật; duy trì vệ sinh môi trường 1 lần/tháng; tích cực hỗ trợ giảm nghèo bền vững và hưởng ứng 100% các phong trào do Mặt trận phát động.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả xóm Đuổm đạt được; bày tỏ vui mừng khi các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng phát biểu tại Ngày hội.

Nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh để xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị xóm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đẩy mạnh thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện mục tiêu đưa xã phát triển lên phường.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Công tác Mặt trận bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao quà cho khu dân cư, 15 hộ khó khăn và 5 học sinh vượt khó.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham gia giã bánh dầy cùng bà con xóm Đuổm.

Ngay sau phần Lễ, các đại biểu cùng nhân dân xóm Đuổm đã tham gia phần hội với hoạt động giã bánh dầy truyền thống, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng dân cư.