Những tình huống đối đáp trong “Xóm cà khịa” tạo cơ hội để các tài tử thể hiện tính cách nhân vật và khả năng phối hợp diễn xuất.

Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp sản xuất. Sau 2 đêm thi khai thác chất liệu thần thoại, cổ tích, “Xóm cà khịa” đưa khán giả trở về những chuyện đời thường. 4 tài tử Đỗ Thị Ánh Loan, Lâm Anh Điền, Phạm Thị Hồng Gấm và Bùi Phước Sang cùng tham gia tác phẩm, với sự hỗ trợ của ca sĩ, rapper Chí Tâm.

Rapper Chí Tâm góp phần dẫn dắt “Xóm cà khịa” bằng những đoạn rap trẻ trung, sinh động.

Đồng hành cùng các tài tử, nghệ sĩ khách mời góp phần kết nối câu chuyện bằng những đoạn rap trẻ trung, linh hoạt về tiết tấu và cách nhả lời. Phần thể hiện của ca sĩ, rapper Chí Tâm đan xen với lời ca, lời thoại tạo thêm sắc thái vui tươi cho tác phẩm, đồng thời mở ra thử thách phối hợp mới đối với thí sinh.

Rapper Chí Tâm (bên phải) đồng hành cùng tài tử trong phần ca diễn, góp thêm sắc thái vui tươi cho tác phẩm.

Trong tác phẩm “Xóm cà khịa”, tài tử Lâm Anh Điền đảm nhận vai Út Cựa, tài tử Hồng Gấm vai Thím Bảy Số, tài tử Phước Sang vai Mười Xị và thí sinh Ánh Loan trong vai Bà Tám. Mỗi nhân vật mang một cá tính, nỗi niềm, đòi hỏi người diễn vừa phát huy giọng ca, vừa chăm chút ánh mắt, điệu bộ và cách xử lý tình huống. Những màn đối đáp hài hước gợi suy ngẫm về thói quen, cách ứng xử trong cộng đồng.

Tài tử thể hiện nét duyên của nhân vật qua lời ca, ánh mắt và điệu bộ trong “Xóm cà khịa”.

Sự chuyển tiếp giữa rap và vọng cổ cũng đòi hỏi các tài tử nghe nhịp, điều tiết hơi ca, giữ cảm xúc nhân vật và phối hợp ăn ý với bạn diễn. Qua thử thách, chương trình tiếp tục tìm cách làm mới hình thức thể hiện, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Phần mở đầu có tình huống giao lưu giữa giám khảo và người dẫn chương trình, đề cập tin đồn thất thiệt, hình ảnh bị làm giả trên mạng. Cách dẫn dắt vui tươi mở lối vào “Xóm cà khịa”, gợi lời nhắc về trách nhiệm trong phát ngôn, chia sẻ thông tin và cách đối đãi có tình, có nghĩa.

Đặc biệt, kết quả Vòng Tăng tốc sẽ được công bố trong tập này, xác định những tài tử đi tiếp vào Vòng Bản lĩnh. Mời khán giả đón xem trên THĐT1 lúc 19 giờ 10 phút tối nay.