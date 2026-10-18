Xói mòn nghiêm trọng, ngôi nhà bị đánh sập rồi biến mất trong dòng nước lũ chảy xiết

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng trên vào đầu giờ chiều ngày 15/10 (giờ địa phương) vừa qua ở khu phố Feyzite thuộc vùng Sakarta, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trích xuất camera cho thấy, dòng nước lũ đục ngầu cuốn trôi lớp đất bên dưới phần móng của căn nhà. Chỉ trong ít phút, căn nhà sụp thành một đống đổ nát trước khi biến mất hoàn toàn dưới dòng lũ.

May mắn là toàn bộ cư dân trong ngôi nhà đã được sơ tán kịp thời ngay trước đó nên không có thương vong về người được ghi nhận trong sự cố này. Mustafa Cifti, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các đội cứu hộ đã giải cứu được 3.055 người trên khắp Istanbul và công tác sơ tán đã hoàn tất tại khu vực Ayazaga bị ngập lụt nghiêm trọng.