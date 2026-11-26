Trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc Cao Bằng, xôi là món ăn quen thuộc, gắn bó với đời sống thường ngày cũng như những dịp lễ, Tết, sinh hoạt cộng đồng. Từ những nguyên liệu sẵn có, người dân đã sáng tạo nhiều cách chế biến, tạo nên những món xôi mang hương vị riêng. Xôi hạt dẻ là một sự kết hợp thú vị như thế, khi nông sản đặc trưng của địa phương được đưa vào món ăn truyền thống, tạo nên trải nghiệm ẩm thực mới mẻ mà vẫn giữ được nét gần gũi.

Tại Chàm Restaurant & Coffee, anh Vũ Việt Hưng, chủ cơ sở, đã lựa chọn gạo nếp Pì Pất và hạt dẻ Trùng Khánh làm hai nguyên liệu chính để chế biến món ăn. Đây đều là những sản vật gắn với điều kiện tự nhiên và đời sống sản xuất của người dân địa phương. Nếu gạo nếp mang đến độ dẻo thơm, mềm mịn thì hạt dẻ lại tạo nên vị bùi, ngọt dịu rất riêng. Khi kết hợp trong cùng một món ăn, hai nguyên liệu không chỉ bổ trợ về hương vị mà còn làm nổi bật giá trị của nông sản quê hương.

Anh Vũ Việt Hưng chia sẻ: Chúng tôi mong muốn khai thác những nguyên liệu đặc trưng của địa phương để tạo nên những món ăn vừa mang hương vị truyền thống, vừa có nét sáng tạo riêng. Với món xôi hạt dẻ, sự kết hợp giữa gạo nếp Pì Pất và hạt dẻ Trùng Khánh xuất phát từ mong muốn đưa những sản vật quen thuộc của Cao Bằng vào một món ăn gần gũi với thực khách. Trong quá trình chế biến, chúng tôi chú trọng giữ hương vị tự nhiên của từng nguyên liệu, đặc biệt là độ dẻo thơm của nếp và vị bùi ngọt của hạt dẻ. Qua món ăn này, chúng tôi mong muốn góp phần giới thiệu sự phong phú của nông sản địa phương, để thực khách không chỉ thưởng thức một món ngon mà còn cảm nhận được nét đặc trưng của ẩm thực Cao Bằng.

Xôi hạt dẻ với hạt nếp vàng óng, dẻo thơm hòa quyện vị bùi ngọt của hạt dẻ hấp dẫn thực khách.

Để có đĩa xôi ngon, việc lựa chọn và sơ chế nguyên liệu giữ vai trò quan trọng. Gạo nếp cần được chọn kỹ, hạt đều, không lẫn tạp chất, vo sạch rồi ngâm khoảng 4 - 6 tiếng để hạt gạo hút đủ nước. Sau khi ngâm, gạo được vớt ra để ráo trước khi đem đồ. Công đoạn này giúp xôi chín đều, hạt nếp nở mềm, giữ được độ dẻo mà không bị nhão.

Hạt dẻ sau khi lựa chọn được bóc vỏ, luộc chín để lấy phần nhân. Tùy cách chế biến, hạt dẻ có thể được giữ nguyên miếng hoặc tách nhỏ vừa ăn, sao cho khi kết hợp với gạo nếp vẫn cảm nhận được độ bùi, mềm đặc trưng. Đỗ xanh cũng được sơ chế cẩn thận, góp thêm vị bùi và làm phong phú kết cấu món ăn. Các nguyên liệu sau đó được phối trộn với tỷ lệ phù hợp, đưa vào chõ đồ khoảng 60 phút cho đến khi chín dẻo. Khi xôi gần đạt, mỡ gà được thêm vào, giúp hạt xôi có độ bóng, tăng vị béo thơm và làm các nguyên liệu quyện đều.

Tuy các bước chế biến không quá phức tạp, người nấu vẫn cần chú ý điều chỉnh lượng nước, thời gian ngâm và đồ xôi. Nếu ngâm quá lâu hoặc đồ không đúng độ, hạt nếp dễ mất đi độ săn dẻo tự nhiên. Hạt dẻ cũng cần được sơ chế vừa độ để khi ăn vẫn giữ được vị bùi, không bị bở nát. Sự cân đối giữa các nguyên liệu chính là yếu tố quyết định để món xôi đạt được hương vị hài hòa.

Khi hoàn thành, đĩa xôi hạt dẻ gây ấn tượng bởi màu sắc vàng óng của hạt nếp xen lẫn những miếng hạt dẻ vàng nâu, điểm thêm màu xanh của đỗ và rau trang trí. Hạt xôi căng bóng, dẻo mềm nhưng không dính bết; hạt dẻ mềm bùi, có vị ngọt dịu tự nhiên. Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận rõ sự hòa quyện giữa vị thơm của nếp, vị bùi của hạt dẻ, đỗ xanh và chút béo ngậy của mỡ gà. Món ăn không có vị ngọt đậm hay béo ngấy mà thiên về sự đậm đà, vừa miệng, càng thưởng thức càng cảm nhận được nét riêng của từng nguyên liệu.

Điều thú vị của xôi hạt dẻ là cách một sản vật quen thuộc được làm mới trong không gian ẩm thực truyền thống. Hạt dẻ Trùng Khánh vốn được nhiều người biết đến qua các cách chế biến như luộc, rang, nấu chè hay làm bánh. Việc kết hợp hạt dẻ với gạo nếp để tạo thành món xôi đã mở rộng cách thưởng thức loại nông sản này, đồng thời gợi ra hướng khai thác phong phú hơn đối với những nguyên liệu đặc trưng của địa phương.

Ẩm thực không chỉ là câu chuyện về món ngon mà còn phản ánh sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, sản vật và tập quán sinh hoạt. Mỗi món ăn được tạo nên từ nguyên liệu bản địa đều mang theo một phần câu chuyện về vùng đất đã sản sinh ra nó. Với xôi hạt dẻ, đó là sự kết hợp giữa hương nếp thơm dẻo và vị bùi ngọt của hạt dẻ miền núi, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong cách sử dụng những sản vật sẵn có.

Trong xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm, ẩm thực ngày càng trở thành một trong những yếu tố tạo dấu ấn đối với du khách. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc, những món ăn mang đặc trưng vùng miền góp phần làm phong phú hành trình khám phá Cao Bằng. Xôi hạt dẻ với nguyên liệu gần gũi, hương vị dễ thưởng thức trở thành một gợi ý thú vị trong thực đơn phục vụ du khách, đồng thời góp phần giới thiệu nông sản địa phương theo một cách mới.

Giữa sự phong phú của ẩm thực miền non nước, xôi hạt dẻ không cần đến những nguyên liệu cầu kỳ hay cách chế biến phức tạp để tạo nên sức hấp dẫn. Chính sự hòa quyện tự nhiên giữa những hạt nếp dẻo thơm và vị bùi ngọt của hạt dẻ đã làm nên nét riêng của món ăn. Một đĩa xôi nhỏ nhưng gói ghém hương vị của sản vật quê hương, góp thêm một sắc màu cho bức tranh ẩm thực Cao Bằng giàu bản sắc.