Xoay chiếc bàn ăn, bé trai khiến nhà đứng hình: Camera ghi lại điều đáng chú ý

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của cậu bé và gia đình)

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một bé trai. Theo đó, bé trai tỏ ra khá thích thú với chiếc bàn ăn xoay của gia đình.

Khi mẹ đặt thức ăn lên và cho xoay thử, ban đầu bé trai xoay khá nhẹ nhàng, các món ăn cũng chuyển động xoay vòng chậm chậm trên bàn ăn.

Lần thứ hai, cậu bé vung tay xoay thật mạnh. Lần này, các món ăn đã văng tung tóe xuống đất trước sự "đứng hình" của gia đình.

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến nhiều người bật cười bởi sự hồn nhiên của cậu bé. Có lẽ, trong suy nghĩ của em, chiếc bàn xoay càng nhanh thì càng thú vị, nhưng kết quả lại vượt xa tưởng tượng, khiến cả gia đình không kịp trở tay.