Xoài hay đu đủ tốt hơn cho lượng đường trong máu và hệ tiêu hóa?

1. Loại nào tốt hơn cho lượng đường trong máu?

NỘI DUNG 1. Loại nào tốt hơn cho lượng đường trong máu? 2. Loại nào tốt hơn cho hệ tiêu hóa? 3. Tại sao kiểm soát đường huyết và tiêu hóa lại quan trọng?

Cũng giống như các loại trái cây, xoài và đu đủ đều chứa đường tự nhiên có thể làm tăng lượng đường trong máu. Một cốc xoài chứa lượng đường gần gấp đôi so với một cốc đu đủ.

Cả hai loại quả đều chứa chất xơ có thể giúp giảm sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Chất xơ giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu.

Xoài và đu đủ cũng chứa các chất chống oxy hóa như lycopene giúp chống lại tình trạng kháng insulin và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu dễ dàng hơn. Một số nghiên cứu cho thấy lycopene có thể giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói.

Một cốc xoài cắt miếng chứa khoảng 23 gram (g) đường và 2,6 g chất xơ; một cốc đu đủ cắt hạt lựu chứa khoảng 11,3 g đường và 2,5 g chất xơ. Chỉ số đường huyết (GI) của xoài nằm trong khoảng 41 - 60 trong khi đu đủ có GI khoảng 60, đều thuộc mức trung bình.

Nếu đang theo dõi lượng đường trong máu, vẫn có thể thưởng thức xoài và đu đủ với lượng vừa phải. Hãy chú ý đến khẩu phần ăn. Một miếng trái cây nhỏ hoặc nửa cốc salad trái cây là khẩu phần phù hợp nếu bạn mắc đái tháo đường và đang theo dõi lượng đường trong máu.

2. Loại nào tốt hơn cho hệ tiêu hóa?

So với xoài, đu đủ có thể là lựa chọn tốt hơn một chút cho lượng đường trong máu và hệ tiêu hóa.

Chất xơ trong xoài và đu đủ bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Cả hai đều quan trọng đối với sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Chất xơ không hòa tan làm tăng khối lượng phân và giúp phân di chuyển nhanh hơn qua đường tiêu hóa.

Khác với xoài, đu đủ còn chứa một loại enzyme gọi là papain, giúp đường ruột phân giải protein thành các phần nhỏ hơn để hỗ trợ tiêu hóa.

Mặc dù cả hai loại trái cây này đều là những lựa chọn tốt, chúng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa nếu nhạy cảm với đường fructose có trong trái cây.

3. Tại sao kiểm soát đường huyết và tiêu hóa lại quan trọng?

Với đường huyết

Hiểu rõ cách đường huyết hoạt động rất quan trọng đối với mọi người nhưng đặc biệt quan trọng đối với những người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường, một tình trạng có thể đảo ngược xảy ra trước khi bệnh đái tháo đường phát triển.

Đường huyết là nguồn nhiên liệu chính của cơ thể. Cơ thể nhận glucose từ thức ăn và đồ uống. Glucose máu hoạt động cùng insulin, một hormone vận chuyển glucose đến các tế bào để tạo năng lượng.

Một số người không sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể không sử dụng insulin đúng cách. Điều này khiến glucose tích tụ trong máu thay vì đi vào các tế bào để tạo năng lượng. Tình trạng này có thể dẫn đến đái tháo đường. Đái tháo đường không được kiểm soát có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim và các vấn đề về thận.

Với tiêu hóa

Sức khỏe hệ tiêu hóa tốt không chỉ đơn thuần là tránh những thực phẩm gây khó chịu cho dạ dày.

Có nhiều lý do để hướng đến sức khỏe hệ tiêu hóa tốt hơn:

Sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa tốt có thể giúp tránh các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, trào ngược acid và chướng bụng. Bất kỳ ai cũng có thể thỉnh thoảng gặp những triệu chứng này, nhưng nếu kéo dài, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Hệ tiêu hóa và đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh viêm ruột (IBD) và hội chứng ruột kích thích (IBS). Mặc dù các yếu tố khác cũng đóng vai trò trong IBD và IBS, bao gồm cả yếu tố di truyền, việc cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa có thể giúp ngăn ngừa hoặc kiểm soát các triệu chứng. Sức khỏe đường ruột tốt có thể làm giảm nguy cơ gặp các vấn đề như bệnh tim và béo phì.

So với xoài, đu đủ có thể là lựa chọn tốt hơn một chút cho lượng đường trong máu và hệ tiêu hóa. Đu đủ chứa ít đường hơn xoài dù cùng một khẩu phần, đồng thời cung cấp papain là enzyme hỗ trợ phân giải protein, nhờ đó có thêm lợi thế về tiêu hóa. Tuy nhiên, cả hai loại quả đều cung cấp chất xơ và có chỉ số đường huyết ở mức tương đối tương đồng, vì vậy người mắc đái tháo đường vẫn cần chú ý khẩu phần.