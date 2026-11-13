Xoài cát Hòa Lộc Đồng Tháp kỳ vọng vượt mốc 100.000 đồng/kg dịp Tết

Cây xoài cát Hòa Lộc- đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.Ảnh: Công Trí-TTXVN

Do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi khiến cây xoài cát Hòa Lộc- đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, ra đọt nhiều, gây khó khăn cho quá trình xử lý ra hoa, đậu trái phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trước tình hình này, nhà vườn tại xã An Hữu đang tập trung chăm sóc, bảo vệ trái, nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời, các hợp tác xã và địa phương tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, chủ động cân đối nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Gắn bó hơn 20 năm với nghề trồng xoài cát Hòa Lộc, ông Nguyễn Văn Mười Ba, nhà vườn tại ấp Hòa, xã An Hữu, hiện canh tác 7.500 m2 với hơn 100 cây xoài. Ông cho biết, thời tiết bất lợi năm nay khiến cây xoài ra đọt nhiều, ảnh hưởng đến quá trình xử lý ra hoa, lượng hoa đạt khoảng 50% so với kỳ vọng. Tuy nhiên, những cây đã xử lý ra hoa có tỷ lệ đậu trái khá tốt. So với vụ trước, dù lượng hoa năm nay không nhiều bằng nhưng tỷ lệ đậu trái khả quan hơn, nên nhà vườn kỳ vọng sản lượng xoài phục vụ Tết vẫn đáp ứng được một phần nhu cầu thị trường.

Nhà vườn tại xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chăm sóc xoài cát Hòa Lộc phục vụ Tết nguyên đán 2027. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Để nâng cao chất lượng trái, gia đình ông Mười Ba thực hiện đầy đủ các công đoạn chăm sóc, từ tạo tán, xử lý ra hoa, tạo mầm đến chăm sóc và bảo vệ trái. Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, nhà vườn phải thường xuyên kiểm tra vườn, chủ động phòng trừ sâu bệnh, hạn chế những tác động bất lợi đến mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Đối với xoài phục vụ thị trường Tết, những trái không đạt yêu cầu về kích thước, hình thức được tỉa bỏ để tập trung dinh dưỡng cho số trái còn lại, bảo đảm chất lượng và giá trị thương phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Thực, Giám đốc Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc, xã An Hữu, mặc dù thời tiết không thuận lợi, cây xoài ra đọt nhiều, ảnh hưởng đến diện tích xử lý ra hoa nhưng những vườn chủ động xử lý đúng kỹ thuật có tỷ lệ ra hoa, đậu trái khá tốt. Đáng chú ý, so với năm ngoái, tình hình ra hoa và đậu trái tại nhiều vườn có chuyển biến tích cực hơn. Về sản lượng, xoài Tết năm nay cũng tương đương với năm rồi, mặc dù xoài ra đọt nhiều nhưng bù lại lượng ra hoa và tỷ lệ đậu trái nhiều hơn năm năm rồi.

Nhà vườn tại xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chăm sóc xoài cát Hòa Lộc phục vụ Tết nguyên đán 2027. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc hiện quản lý khoảng 50 ha vùng trồng, sản lượng thu hoạch hằng năm dao động từ 600-700 tấn, có năm đạt gần 1.000 tấn. Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, các thành viên thực hiện quy trình chăm sóc từ tạo tán, bón phân, xử lý ra hoa, bao trái đến thu hoạch; chú trọng sử dụng phân bón hợp lý, tuân thủ thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật và ghi chép nhật ký sản xuất. Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh duy trì sản xuất, hợp tác xã đang đẩy mạnh kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo ông Nguyễn Văn Thực, đơn vị đang xúc tiến kết nối trở lại với một doanh nghiệp Nhật Bản sau thời gian gián đoạn. Hai bên đã trao đổi, kiểm tra mẫu sản phẩm và các yêu cầu liên quan đến chất lượng, quy trình sản xuất, bảo quản. Nếu đáp ứng các điều kiện của đối tác, việc cung ứng dự kiến được triển khai vào vụ xoài chính vụ, với sản lượng có thể đạt từ hàng trăm tấn trở lên.

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhà vườn bao trái xoài cát Hòa Lộc đến khi thu hoạch. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường Nhật Bản, hợp tác xã định hướng tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ trong sơ chế, chế biến và bảo quản, thay thế dần phương thức thực hiện thủ công trước đây, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Ngoài thị trường xuất khẩu, hợp tác xã duy trì liên kết tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc thông qua hệ thống siêu thị Mega khoảng hai năm qua, đồng thời mong muốn mở rộng sản lượng cung ứng qua kênh phân phối hiện đại này.

Phó Chủ tịch UBND xã An Hữu Huỳnh Việt Cường cho biết, địa phương hiện có khoảng 2.735 ha cây lâu năm; trong đó diện tích trồng xoài các loại hơn 469 ha. Xoài và sầu riêng là những cây trồng chủ lực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2026, sản lượng trái cây toàn xã ước đạt 61.074 tấn, bằng 113,1% kế hoạch. Riêng diện tích xoài cát Hòa Lộc khoảng 350 ha, là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có giá trị kinh tế của địa phương.

Nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, xã An Hữu chú trọng xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp. Hiện diện tích xoài cát Hòa Lộc được cấp mã số vùng trồng tại ba đơn vị gồm: Hợp tác xã Hòa Lộc 22,65 ha; Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Mỹ Lương 12,42 ha và Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông sản Cát Tường 7,6 ha, tổng cộng 42,67 ha. Sản phẩm xoài cát Hòa Lộc của địa phương đã được công nhận OCOP 4 sao, góp phần khẳng định chất lượng và nâng cao giá trị thương hiệu đặc sản.

Do thời tiết bất lợi khiến cây xoài cát Hòa Lộc lượng ra hoa đạt khoảng 50% so với kỳ vọng. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Tuy nhiên, sản xuất xoài trên địa bàn vẫn đối mặt với một số khó khăn như diện tích canh tác còn phân tán, liên kết tiêu thụ chưa đồng đều, chi phí vật tư đầu vào tăng, trong khi thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến quá trình xử lý ra hoa, đậu trái và chất lượng sản phẩm. Theo Phó Chủ tịch UBND xã An Hữu, để đảm bảo nguồn cung xoài dịp tết nguyên Đán 2027, nhà vườn cần ưu tiên giữ chất lượng trái, kiểm soát chi phí và chủ động tiêu thụ.

Xã An Hữu hướng dẫn các hợp tác xã phối hợp với nông dân kiểm tra từng vườn, xác định diện tích đang mang trái, sản lượng có khả năng thu hoạch và nguyên nhân ảnh hưởng đến năng suất (nếu có). Trên cơ sở đó, các đơn vị tổng hợp nguồn hàng thực tế, chủ động kết nối với doanh nghiệp và cơ sở thu mua, hạn chế tình trạng nhận đơn hàng vượt khả năng cung ứng.

Đối với những vườn đang mang trái, nông dân được khuyến cáo tập trung chăm sóc, bổ sung nước và dinh dưỡng phù hợp, chủ động phòng trừ sâu bệnh, bao trái và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Các hợp tác xã cần tăng cường phân loại sản phẩm theo chất lượng, ưu tiên những trái đạt tiêu chuẩn, có mẫu mã đẹp phục vụ thị trường Tết; đồng thời, đa dạng hóa kênh tiêu thụ đối với những sản phẩm có chất lượng phù hợp. Khâu thu hoạch, sơ chế, đóng gói và vận chuyển cũng cần được thực hiện đúng quy trình nhằm hạn chế thất thoát sau thu hoạch.

Do thời tiết bất lợi khiến cây xoài cát Hòa Lộc lượng ra hoa đạt khoảng 50% so với kỳ vọng. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, việc chủ động nguồn cung, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển vùng xoài cát Hòa Lộc. Cùng với các giải pháp hỗ trợ nhà vườn chăm sóc, bảo vệ trái, xã An Hữu tiếp tục khuyến khích hợp tác xã củng cố liên kết với doanh nghiệp, tăng cường truy xuất nguồn gốc và xây dựng kế hoạch cung ứng sát với sản lượng thực tế. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị đặc sản xoài cát Hòa Lộc, ổn định đầu ra và phát triển bền vững vùng trồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 16.700 ha xoài các loại, sản lượng gần 230.000 tấn mỗi năm. Theo các nhà vườn, hiện xoài cát Hòa Lộc loại 1 đang được thương lái thu mua khoảng 80.000-90.000 đồng/kg, dự kiến dịp Tết nguyên đán có thể đạt hơn 100.000 đồng/kg.

Đến nay, ngành hàng xoài đã triển khai được một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Mỹ Thọ; mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ tại phường Cao Lãnh và xã Thanh Bình; mô hình áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tưới nước, bón phân, quản lý bệnh thán thư, tỉa cành, tạo tán, thu hoạch và sơ chế sau thu hoạch trên xoài cát chu tại phường Cao Lãnh.