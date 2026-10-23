Xóa vùng lõm sóng bằng công nghệ Starlink

Lấp đầy vùng lõm sóng

Nằm lọt giữa những dãy núi cao của xã Kiến Thiết, thôn Khuôn Làng từng đối mặt với cảnh biệt lập thông tin dài ngày. Trước đây, để gọi một cuộc điện thoại hay tra cứu thông tin, người dân phải lặn lội đi tìm từng vạch sóng chập chờn. Ngày 8-10, các kỹ thuật viên của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã đưa thiết bị Starlink - công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) về tiếp sóng, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc cấp thiết của người dân.

Các kỹ sư viễn thông quét sóng xác định vị trí để lắp đặt thiết bị Starlink mang lại hiệu quả cao nhất.

Trưởng thôn Khuôn Làng, Lìu Anh Dũng không giấu được niềm phấn khởi: Giờ đây, thay vì cảnh “hứng sóng” từng vạch như trước, điện thoại di động của bà con lúc nào cũng căng sóng rồi! Việc liên lạc, nắm bắt thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước diễn ra ngay tại nhà. Công tác điều hành và triển khai công việc thôn từ nay cũng nhanh chóng, thông suốt hơn rất nhiều.

Niềm vui kết nối Internet đã lan tỏa đến các điểm dân cư Sơn Thành và Quang Vinh của xã Quảng Nguyên. Chứng kiến thiết bị vệ tinh nhỏ gọn được lắp đặt ngay tại nhà với vạch sóng trên điện thoại luôn hiển thị đầy đủ, ông Cáo Seo Sử không giấu được sự ngỡ ngàng. Ông Sử bảo: Giờ đây, khi sóng điện thoại và internet đã phủ khắp, ông cùng bà con trong thôn kỳ vọng sẽ có thêm điều kiện tiếp cận tri thức mới, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo báo cáo từ Sở Khoa học và Công nghệ, trước khi ứng dụng giải pháp Starlink, toàn tỉnh có 48 điểm thuộc 29 xã gần như bị cô lập về thông tin. Địa hình đồi núi phức tạp khiến việc kéo cáp quang truyền thống hay xây dựng các trạm phát sóng BTS mặt đất vấp phải rào cản lớn về chi phí, độ suy hao tín hiệu và điều kiện thi công. Người dân buộc phải chịu cảnh “trắng sóng”, thậm chí phải di chuyển lên các triền đồi cao để “hứng” từng vạch sóng thủ công khi cần liên lạc khẩn cấp hoặc cập nhật thông tin thời tiết, thị trường.

Đồng chí Lê Phương Đông, Trưởng phòng Quản lý Bưu chính, Viễn thông - Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Sự xuất hiện của công nghệ LEO như Starlink đã thay đổi hoàn toàn cục diện đó. Thiết bị thu phát tín hiệu vệ tinh được lắp đặt trực tiếp tại khu dân cư, giúp sóng internet và thông tin di động phủ kín từng hộ gia đình. Nhờ đó, người dân tại các “vùng lõm” nay đã có thể sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và tra cứu kỹ thuật sản xuất ngay tại nhà. Theo Trưởng phòng Quản lý Bưu chính, Viễn thông Lê Phương Đông, để hỗ trợ người dân trong giai đoạn đầu, các hộ gia đình tại đây sẽ được miễn phí dịch vụ viễn thông trong 6 tháng, để đồng bào làm quen, khai thác hiệu quả hạ tầng số mới.

Áp lực kỹ thuật và bài toán dài hạn

Anh Chu Tuấn Việt, Chuyên viên Tư vấn Giải pháp CNTT và Chuyển đổi số, Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Viettel Tuyên Quang chia sẻ: Nhìn bà con lần đầu tiên có sóng điện thoại ngay trong nhà, không phải đi xa hứng sóng nữa, anh em thấy rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế tại hiện trường cũng đặt ra những thách thức kỹ thuật đòi hỏi lời giải lâu dài.

Tại một số điểm lõm sóng nằm ở các khu vực hoàn toàn chưa có lưới điện quốc gia, buộc đội ngũ kỹ thuật phải kết hợp sử dụng pin năng lượng mặt trời để duy trì nguồn điện cho thiết bị hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, việc vận hành thiết bị vệ tinh trong điều kiện thời tiết miền núi khắc nghiệt như mưa lũ hay mây mù dày đặc vẫn đang được tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ thuật nhằm đảm bảo độ bền và sự ổn định lâu dài của đường truyền.

Trưởng phòng Quản lý Bưu chính, Viễn thông - Sở Khoa học và Công nghệ Lê Phương Đông khẳng định: Việc đưa công nghệ Starlink vào giải quyết bài toán “vùng lõm” sóng phản ánh tư duy linh hoạt và quyết đoán trong việc ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay vì chờ đợi hạ tầng cáp quang truyền thống vốn đòi hỏi thời gian và nguồn vốn khổng lồ cho những khu vực dân cư thưa thớt, công nghệ vệ tinh đã giúp “đi tắt đón đầu”, nhanh chóng phủ kín khoảng trống thông tin.

Khi thông tin được khơi thông, các mô hình kinh tế nông nghiệp và du lịch cộng đồng tại địa phương có thêm điều kiện tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương rộng mở. Có thể thấy, việc xóa các điểm lõm sóng không chỉ đơn thuần là một dự án lắp đặt thiết bị, mà là bước đi thiết thực hiện thực hóa nguyên tắc cốt lõi của công cuộc chuyển đổi số: Không để ai bị bỏ lại phía sau.